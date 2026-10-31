Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του 68χρονου στις Σέρρες -Καταθέτει ο γιος του ως ύποπτος, τι υποστηρίζει - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες τον Αύγουστο του 2026.

Ο γιος του, Αβραάμ Χατζίδης, κλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (31/10) να καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου, έπειτα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

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Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» παρουσίασε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφονται δύο επισκέψεις του γιου στην κατοικία του πατέρα του. Η δεύτερη επίσκεψη φέρεται να μην είχε αναφερθεί αρχικά στις Αρχές.

Στις 30 Ιουλίου, ο Αβραάμ Χατζίδης καταγράφεται να φτάνει στο σπίτι στις 19:23 και να αποχωρεί στις 19:40. Στις 01:54 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, επιστρέφει κρατώντας μία λευκή σακούλα, με την οποία δεν φαίνεται να φεύγει από το σημείο, καθώς αποχωρεί έξι λεπτά αργότερα χωρίς αυτήν.



Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πάει φαγητό στον πατέρα του. Όσον αφορά αυτή την επίσκεψη, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική αναφορά, απέδωσε την παράλειψη σε κενά μνήμης, τα οποία συνέδεσε με προβλήματα υγείας.

Οι μαρτυρίες και τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές

Σημαντική θεωρείται η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία ανέφερε ότι τις ημέρες πριν τη δολοφονία ακούγονταν συχνά φωνές από το σπίτι του 68χρονου.

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Όπως περιέγραψε, τη νύχτα της Πέμπτης σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονος καβγάς, ενώ ακούστηκαν και δυνατοί χτύποι. Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό της κατοικίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, στη σορό εντοπίστηκαν πτωματικές υποστάσεις στη ράχη, εύρημα που εγείρει ερωτήματα για το ενδεχόμενο μετακίνησής της μετά τον θάνατο.

Επιπλέον, καταγράφηκε μεταθανάτιο εντύπωμα που παραπέμπει σε σόλα παπουτσιού, ενώ το στομάχι του 68χρονου βρέθηκε χωρίς περιεχόμενο.

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Ο γιος του θύματος υποστηρίζει ότι τη δολοφονία διέπραξαν ανήλικοι, οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα και είχαν αφαιρέσει έξι ευρώ. Οι ανήλικοι είχαν ομολογήσει τη διάρρηξη και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τι αναφέρει ο συνήγορος του γιου

Ο δικηγόρος του Αβραάμ Χατζίδη, Ιωάννης Γιάντσιος, διευκρίνισε ότι ο εντολέας του θα καταθέσει ανωμοτί, ενώ θα υποβάλει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του.

Όπως σημείωσε, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν εξεταστεί και άλλα πρόσωπα με την ιδιότητα του υπόπτου.

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Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ώστε να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.