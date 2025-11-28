Ανατροπή: Η νύφη-δολοφόνος της Σαλαμίνας δεν αποδέχεται τη δολοφονία -Λέει ότι δεν θυμάται τίποτα - iefimerida.gr

Παρότι η 46χρονη νύφη της 75χρονης που δολοφονήθηκε φριχτά στη Σαλαμίνα είχε ομολογήσει το έγκλημα, τώρα φαίνεται ότι το παίρνει πίσω, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται.

Την αποκάλυψη έκανε πρώτα η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, η οποία ανέφερε ότι έμαθε πως υπήρχε μεταστροφή ως προς τα όσα υποστήριζε η 46χρονη και επιβεβαίωσε η δικηγόρος της νύφης, μιλώντας αμφότερες στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ.

Η Ειρήνη Μαρούπα, δικηγόρος της 46χρονης νύφης, προέβαλλε αρχικά τις ενστάσεις της για το γεγονός, όπως είπε, ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση, ενώ την έχουν όλοι στα χέρια τους, και συνέχισε λέγοντας ότι δεν έχουν διευκρινιστεί διάφορα θέματα σχετικά με τις κάμερες στο σπίτι της πεθεράς.

Και άλλοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες, λέει η δικηγόρος της νύφης

Συγκεκριμένα, όπως είπε, δεν έχει διευκρινιστεί το ότι υπήρχαν αρκετά άτομα που μπορούσαν να τροποποιήσουν τις κάμερες στο σπίτι της ηλικιωμένης.

«36 ώρες υπήρχαν κάμερες που ήταν απενεργοποιημένες. Γιατί από τα 4 πρόσωπα που καταθέτουν ενόρκως και είχαν πρόσβαση στις κάμερες, κανείς δεν ανησύχησε για να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κάμερας», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν ενστάσεις και ως προς την πρόσβαση στο σπίτι, αλλά και πώς έκανε το έγκλημα.

«Ήταν σε σύγχυση όταν απολογήθηκε»

«Η απολογούμενη απολογήθηκε σε κλίμα προφανούς σύγχυσης», ανέφερε στη συνέχεια και αναρωτήθηκε πώς μπορούσε να μπήκε στο σπίτι, αφού έχει μια πολύ ψηλή μάντρα.



«Δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει, σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς», ανέφερε ακολούθως και συμπλήρωσε ότι η πελάτισσά της δεν αποδέχεται τη δολοφονία.



«Η έλλειψη κινήτρου σε σχέση με το μένος δείχνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ», συμπλήρωσε.

Η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, ανέφερε ότι λυπάται για αυτά που ακούει και ότι πώς είναι δυνατόν τις προηγούμενες ημέρες να δήλωνε μεταμέλεια και τώρα να μην αποδέχεται τη δολοφονία, ενώ ξεκαθάρισε ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρξει υπερασπιστική γραμμή.

Η δικηγόρος της 46χρονης κατηγορούμενης δήλωσε, καταλήγοντας, ότι «χαρακτηριστικό των ψυχικών διαταραχών είναι η απώλεια μνήμης», συμπληρώνοντας πως αυτό πρέπει να διερευνηθεί.

Σημειώνεται ότι η 46χρονη απολογείται αυτή την ώρα και ότι κατά την προσέλευσή της στο δικαστήριο την αποδοκίμασαν.