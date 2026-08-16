Ανατολική Μάνη: Εικόνες χάους μετά την νεροποντή -Χείμαρροι οι δρόμοι, πολλές ζημιές - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) την Ανατολική Μάνη.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Από τις 16:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε περιστατικά όπου άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε οχήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Facebook: Το μαγαζάκι της Θοδώρας

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική, στις περιοχές Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Γεωργία Λυροφώνη, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια εξαιτίας των πλημμυρών.

Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στη θάλασσα

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω φερτών υλικών, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Παράλληλα, καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και σε γέφυρες.

Μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει πλήρης καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή.

«Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος.

Όπως ανέφερε, έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκκάλα και Λάγια, ενώ υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την ένταση των φαινομένων και τις μεγάλες ζημιές, ο κ. Εξαρχάκος υπογράμμισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πως «ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι».