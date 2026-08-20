Ιός Δυτικού Νείλου: Μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα -Σε ποιες περιοχές της Αττικής εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα - iefimerida.gr

Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με κρούσματα να έχουν καταγραφεί σε 17 Περιφερειακές Ενότητες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε 157 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού πανελλαδικά, με 13 θανάτους και 42 νοσηλευόμενους ασθενείς. Η Ανατολική Αττική και περιοχές όπως η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη και η Βοιωτία καταγράφουν σημαντικό αριθμό περιστατικών.

Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Τα κουνούπια λειτουργούν ως φορείς, μεταφέροντας τον ιό από μολυσμένα πτηνά, που αποτελούν τη βασική δεξαμενή του, στους ανθρώπους.

Οι υγειονομικές αρχές προτείνουν μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η τοποθέτηση σιτών και η χρήση εντομοαπωθητικών. Η νόσος είναι συχνά ήπια, όμως μπορεί να γίνει σοβαρή σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Στις πληττόμενες περιοχές πραγματοποιούνται τακτικοί ψεκασμοί ανά 12 ημέρες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιδημίας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι υγειονομικές αρχές εντείνουν τους ψεκασμούς στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών, ενώ παράλληλα καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας.

Στην Ανατολική Αττική, αρκετοί δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς καταγράφεται σημαντικός αριθμός περιστατικών. Στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής 16 κρούσματα, ενώ στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 13.

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Επτά κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αγία Παρασκευή και έξι στο Χαλάνδρι.

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157 κρούσματα και 13 θάνατοι

Συνολικά, σε ολόκληρη τη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 42 ασθενείς, εκ των οποίων οι 23 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με σοβαρές επιπλοκές της νόσου.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας και Βοιωτίας.

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Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τρέφονται από μολυσμένα πτηνά και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο.

Τα μέτρα αυτοπροστασίας

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Μεταξύ άλλων, συστήνεται η τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα και τις πόρτες, η χρήση εντομοαπωθητικών και η αποφυγή, όπου είναι δυνατόν, της έκθεσης σε χώρους με αυξημένη παρουσία κουνουπιών.

Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται από τον ιό δεν εμφανίζει συμπτώματα ή εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί σοβαρή νόσος, με μεγαλύτερο κίνδυνο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα.

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Ψεκασμοί ανά 12 ημέρες

Οι ψεκασμοί στους δήμους που παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων συνεχίστηκαν και σήμερα. Το τακτικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών σε στάσιμα και λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε υγροτοπικές περιοχές, προβλέπει την επανάληψη των ψεκασμών κάθε 12 ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, καθώς η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών, έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η ατομική προστασία αποτελούν βασικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου.