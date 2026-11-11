Κορωπί: Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη -Το σχολείο ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά - iefimerida.gr

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, στο Κορωπί.

Στο τμήμα έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συντήρησης και καθαρισμού της πισίνας, όπου γίνονταν οι εργασίες, μαζί με τους δύο εργαζόμενους που βρίσκονταν στο σχολείο για τη συγκεκριμένη εργασία.

Οι δύο εργαζόμενοι μετά από λάθος χρήση χημικών στη διάρκεια καθαρισμού της πισίνας των εκπαιδευτηρίων, προκάλεσαν μία έντονη δυσοσμία , με συνέπεια 28 άνθρωποι να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομείο λόγω αναθυμιάσεων.

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Συγκεκριμένα, 13 ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδιά 6 ετών, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, τα πέντε παιδιά αναχώρησαν από το νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ εξετάζονται. Τα παιδιά έφθασαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνοδεία εκπαιδευτικών και γονιών. Κατά πληροφορίες, ενήλικες και παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.

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Επίσης, 14 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ανάμεσά τους και οι δύο συντηρητές της πισίνας, οι οποίοι αρχικά είχαν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Ηλίας Καίσαρης: Τηρήθηκε το πρωτόκολλο

Στο τι συνέβη με τις αναθυμιάσεις στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Καίσαρης» αναφέρθηκε ο Ηλίας Καίσαρης μετά τη διακομιδή 13 μαθητών στο Νοσοκομείο Παίδων.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών. Η οσμή ήταν ελαφριά, αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο» δήλωσε ο κ. Καίσαρης, και πρόσθεσε:

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«Εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρωτόκολλο προβλέπει και την ενημέρωση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, ενώ πρόσθεσε ότι «κάποια παιδιά, που ήταν πιο κοντά στο σημείο, πήγαν στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά και όλα έχουν τελειώσει».

Ο κ. Καίσαρης, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Παίδων, καθώς αυτή ήταν η σύσταση του ΕΚΑΒ, σημείωσε ότι οι πέντε ενήλικες δεν ήταν γονείς αλλά εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και «τώρα είναι καλά».

Κληθείς να απαντήσει από πού προέκυψαν οι αναθυμιάσεις, ο κ. Καίσαρης σημείωσε ότι ήταν «χλώριο με ανάμειξη στον κάδο. Όχι στην πισίνα».

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Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου. Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας.

Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και ''Σωτηρία''. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

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Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους.

Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».