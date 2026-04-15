Αναστέλλονται για τρεις μέρες τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται για τρεις μέρες τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη

Ράγες τρένων
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη -Σέρρες -Θεσσαλονίκη, σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή.

Η αναστολή των δρομολογίων των τρένων θα γίνει λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Τα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αναστολή Δρομολόγια τρένα Θεσσαλονίκη Σέρρες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

