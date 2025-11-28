 Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα -Κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος ο οδηγός - iefimerida.gr
Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα -Κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα ΙΧ έπεσε στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε8, με τις λιμενικές Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 69χρονος οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και να βγει σώος από το όχημα πριν αυτό βυθιστεί.

Οι έρευνες τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν σε εξέλιξη.

