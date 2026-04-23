«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον 25χρονο γιο του που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο - iefimerida.gr

Τον 25χρονο γιο του που βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο αποχαιρετά ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ.



«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας και κοινή τους φωτογραφία.



Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο του 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Η σορός του 25χρονου βρέθηκε μέσα στο πάρκο από αλλοδαπό, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι εντόπισε τον νεαρό δίχως τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα κατά πληροφορίες στο σημείο είχε φτάσει ο ταξίαρχος. Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο έχοντας ενημερωθεί για το περιστατικό, δίχως να γνωρίζει ότι θύμα είναι ο ίδιος του ο γιος.



Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για την υπόθεση, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς ο 25χρονος είχε στην κατοχή του τα προσωπικά του αντικείμενα.



Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες και τυχόν ραντεβού που ενδεχομένως να είχε.