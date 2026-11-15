Στον εισαγγελέα ανάρτηση γνωστού επιχειρηματία στα social media, με εντολή Χρυσοχοΐδη, μετά από επεισοδιακό αστυνομικό έλεγχο στο Κολωνάκι

Αστυνομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Κολωνάκι προκάλεσε ένταση και στη συνέχεια την αντίδραση γνωστού επιχειρηματία μέσω των social media, καθώς στο περιστατικό φέρεται να εμπλεκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Το βράδυ του Σαββάτου, άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών σταμάτησαν εταιρικό όχημα με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, φέρεται να σημειώθηκε ένταση, με τους αστυνομικούς να δέχονται ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συμμετείχε τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης.

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Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παράβαση και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Μετά το περιστατικό, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος έδωσε εντολή να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

«Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».