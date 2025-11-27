Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας - iefimerida.gr

Ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Με ανάρτησή της σε γνωστό αντιεξουσιαστικό ιστότοπο η αυτοαποκαλούμενη ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη.

Οι συντάκτες της ανάρτησης «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Αξιοσημείωτη είναι δε η παραδοχή τους ότι έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό αν και γνώριζαν ότι τα γραφεία είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό γράφοντας για την «κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκληθήκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου».

«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές»

«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές» ανέφεραν τότε σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.

«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.

Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν.

Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή — ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους.