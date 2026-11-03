«Απαράδεκτη αβλεψία»: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ μετά την παρουσία του χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου σε εκπομπή, ως θύμα της ΜΚΟ -Κυρώσεις σε όσους ευθύνονται - iefimerida.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την παρουσία του καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή «Newsroom» σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εξέδωσε η ΕΡΤ.



Εχθές, στην εκπομπή της ΕΡΤ ο καταδικασμένος για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μίλησε ως «θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά» και ως «ιδρυτής λέσχης», προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.



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Σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ κάνει λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία» και ξεκαθαρίζει ότι «η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

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Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.