Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα εκβιαστών με τις χειροβομβίδες -Κατασχέθηκαν μέχρι και αυτοσχέδια σουβλιά - iefimerida.gr

Ανακοίνωση για την εξάρθρωση της εγκληματική οργάνωση με τους εκβιασμούς και τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας πέντε άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα άτομα που είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση τετελεσμένη και σε απόπειρα καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Βρέθηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά στο κελί αρχηγικού μέλους

Επίσης, σε βάρος του αρχηγικού έγκλειστου μέλους της οργάνωσης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Επιπλέον, από το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο έτερων έγκλειστων μελών της οργάνωσης για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

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Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση -Οι ρόλοι των μελών της

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή και ιεραρχική διάρθρωση, καθώς και διακριτή κατανομή ρόλων, της οποίας αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο είχε 49χρονος έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Ειδικότερα, ο 49χρονος, παρά τον εγκλεισμό του, διατηρούσε τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τους στόχους των επιθέσεων, αξιολογώντας τις πληροφορίες που συλλέγονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, παρέχοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη και εποπτεύοντας την υλοποίηση των εγκληματικών ενεργειών.

Παράλληλα, δύο ακόμη έγκλειστα μέλη (27χρονος και 23χρονος) λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός Σωφρονιστικών Καταστημάτων, αναλαμβάνοντας τη διαβίβαση των εντολών, τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνοχής της οργάνωσης.

Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν, κατά περίπτωση, την συλλογή πληροφοριών για τους επιλεγμένους στόχους, την επιτήρηση κατοικιών και χώρων ενδιαφέροντος, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, καθώς και την φωτογράφιση και την χαρτογράφηση των περιοχών, την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων, την εκτέλεση των επιθέσεων καθώς και τη διαφυγή από τους τόπους τέλεσης των εγκληματικών ενεργειών.

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Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση διασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία και τον συντονισμό της εγκληματικής της δραστηριότητας, ακόμη και όταν βασικά μέλη της βρίσκονταν έγκλειστα σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Τι κατάσχεσαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια και κελιά

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.050 ευρώ,

3 αυτοσχέδια σουβλιά,

13 κινητά τηλέφωνα,

2 συσκευές εντοπισμού GPS,

2 μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με ιδιόχειρες σημειώσεις,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

κάμερα κλειστού κυκλώματος,

καταγραφικό μηχάνημα,

δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων και

διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.



Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί:

επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 26-08-2026, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς μικρής έκτασης και υλικών ζημιών,

Δύο περιπτώσεις εκρήξεων με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 08-09-2026, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών, καθώς και εκβιάσεις σε βάρος των ιδιοκτητών τους, από τους οποίους απαιτήθηκαν χρηματικά ποσά,

ρίψη χειροβομβίδας, η οποία δεν εξερράγη, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την 05-10-2026, το οποίο κατά τον χρόνο της επίθεσης βρισκόταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του υπήρχαν θαμώνες.

Έγιναν 27 προσαγωγές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και τις επιχειρησιακές ομάδες της Δ.Α.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, κατά τους οποίους ελέχθησαν 50 άτομα, από τα οποία 27 προσήχθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.