Πτώση δέντρου στην Αγίας Ειρήνης -«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου Αθηναίων - iefimerida.gr

Σε ενημέρωση προχώρησε η Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Αθηναίων για τις επιπτώσεις στα δέντρα του Δήμου Αθηναίων από τους ισχυρούς ανέμους.

Με αφορμή το επικίνδυνο περιστατικό με την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης το πρωί, που οδήγησε στον τραυματισμό ανυποψίαστων περαστικών η Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Αθηναίων εξέδωσε ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την πτώση δένδρων.

Kαταγράφηκαν πτώσεις δέντρων λόγων ισχυρών ανέμων

Μετά την ανακοίνωση του δήμου, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αναφέρει ότι:

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.



Πτώση δέντρου μουριάς, 30 ετών περίπου στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός -καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

Ιωάννης Γεωργουσάκης

Γεωπόνος»

Πτώση δέντρου στην Αγίας Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε όσα είδε: «Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά την κράτησε, κράτησε τον κορμό και μετά από 5 λεπτά πέφτει άλλος ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους νομίζω», είπε.