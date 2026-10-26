ΑΑΔΕ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλκοολούχου ποτού από απόσταγμα φράουλας - iefimerida.gr

Στην ανάκληση παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, καθώς σχετικό δείγμα κρίθηκε ως μη ασφαλές.



Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων, διενεργήθηκε εργαστηριακή εξέταση σε δείγμα αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν δειγματοληψίας από τη ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ (ΓΔΔΕΟΣ).



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Το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, διότι η συγκέντρωση μεθανόλης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο για το απόσταγμα φράουλας.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν:

Εμπορική ονομασία: «STRAWBAR ORIGIN», Αλκοολικός τίτλος: 40% vol.



Συσκευασία: Φιάλες των 50cl



Ένδειξη παρτίδας: 003



Παρασκευαστής: Αποσταγματοποιείο - Ποτοποιείο «ENTEKA» (Κοκκαλιάρης Ν. Ιωάννης, Νέα Νικόπολη Κοζάνης)



Εταιρεία διακίνησης: «Life Science Lab College Μονοπρόσωπη Α.Ε.»



Η διακινήτρια εταιρεία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΓΔΓΧΚ της ΑΑΔΕ, πραγματοποιεί ήδη άμεση απόσυρση του συνόλου των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την εγχώρια αγορά.

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Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν.