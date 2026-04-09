ΕΦΕΤ: Ανάκληση φέτας -Εντοπίστηκε παθογόνος μικροοργανισμός - iefimerida.gr

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φέτας -Εντοπίστηκε παθογόνος μικροοργανισμός

Τον παθογόνο μικροοργανισμό Listeria monocytogenes εντόπισε ο ΕΦΕΤ στη «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ - ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ» μετά από δειγματοληψία στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ - ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

