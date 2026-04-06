Εγκαινιάστηκαν τα νέα ΤΕΠ στο ΓΝ «Η Παμμακάριστος»: αναβάθμιση, ταχύτητα και καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών - iefimerida.gr

Στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος» παρευρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το έργο, ύψους 2.575.150 ευρώ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που μετασχηματίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Τ.Ε.Π. και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, με αύξηση των εξεταστικών κλινών και πλήρη εξοπλιστική υποστήριξη.

Aναβάθμιση και εξοπλισμός

Ο υπουργός Υγείας, δήλωσε:

«Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα έργο που δίνει στο Νοσοκομείο τη δυνατότητα να διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των περιστατικών κατά τις εφημερίες. Δεν πρόκειται απλώς για καλλωπισμό».

Σημείωσε ότι η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και προσέθεσε: «Καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου το έργο αυτό ολοκληρώνεται και, μάλιστα, παραδίδεται τρεις μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί, όταν το επιλέγει, να αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικότητας και συνέπειας».

Παρόντες στα εγκαίνια

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θρασύβουλος Λαδόπουλος, η βουλευτής Ζωή Ρά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Εγκαίνια των ΤΕΠ στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος» / Φωτογραφία: Eurokinissi

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Εγκαίνια ΤΕΠ / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, όπως υπογράμμισε, έκανε λόγο για μια ουσιαστική παρέμβαση «που μετασχηματίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Τ.Ε.Π. και των εξωτερικών ιατρείων, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νοσοκομείου να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των ασθενών».

Δείτε τις φωτογραφίες από την ανακαίνιση των Τ.Ε.Π. στο νοσοκομείο Παμμακάριστος:

