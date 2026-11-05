Απειλές για βόμβες σε δύο πτήσεις της Aegean προς Μιλάνο και Βιέννη -Προσγειώθηκαν ασφαλώς στους προορισμούς τους τα αεροσκάφη - iefimerida.gr

Απειλές για βόμβες σε δύο πτήσεις της Aegean σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η πρώτη πτήση αναχώρησε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Το αεροσκάφος δέχθηκε απειλή για βόμβα μέσω τηλεφώνου ενώ ήταν στον αέρα, αλλά συνέχισε την πορεία του και προσγειώθηκε ασφαλώς στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους ελέγχους στο ιταλικό αεροδρόμιο δεν προέκυψε κάτι.

Η δεύτερη πτήση ήταν από Αθήνα προς Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του και από τους ελέγχους δεν προέκυψε κάτι επικίνδυνο.

Η ανακοίνωση της Aegean

﻿«Σχετικά με τις πτήσεις Α3552 και A3860

Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάος με πτήσεις στην Ευρώπη και απειλές για βόμβα

Nωρίτερα σήμερα ξέσπασε ένα μπαράζ συναγερμών για απειλές σε αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήση από και προς διάφορες ευρωπαϊκές.

Ένα αεροσκάφος της Ryanair που ταξίδευε από το Λονδίνο προς τη Βουλγαρία ήταν μεταξύ αυτών που αποτέλεσαν στόχο, ενώ πολλά αεροσκάφη χρειάστηκε να συνοδεύονται από μαχητικά αεροσκάφη καθώς εκτρέπονταν, με ομάδες πυροτεχνουργών στο έδαφος να σπεύδουν να επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη κατά την προσγείωσή τους.

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Aer Lingus με προορισμό την Ιταλία προσγειώθηκε επίσης σήμερα προς τη Γαλλία, ενώ η Βουλγαρία ανέφερε αναγκαστικές προσγειώσεις δύο ακόμη αεροσκαφών της Ryanair.

Εν τω μεταξύ, αναφέρθηκε συναγερμός για βόμβα σε πτήση από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, ενώ μια πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στις Βρυξέλλες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη πτήση από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη συνοδεύτηκε με ασφάλεια σήμερα στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της ιταλικής πρωτεύουσας από μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας, μετά από συναγερμό για βόμβα. Μια πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη προσγειώθηκε κανονικά μετά από απειλή για βόμβα.

Επίσης, τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβα και έχουν πλέον προσγειωθεί με ασφάλεια, ενώ μια πτήση της Ryanair από το Πόρτο, που κατευθύνονταν προς το Μιλάνο, έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό της μετά από απειλή για βόμβα.

Αυτό συμβαίνει λίγες μόνο ημέρες μετά από μια σειρά ψευδών απειλών για βόμβα που προκάλεσαν χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αναγκάζοντας πτήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις.