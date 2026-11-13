Αναβολικά, ενέσιμα σκευάσματα, φιαλίδια και χειρόγραφες σημειώσεις εντοπίστηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα -Τι κατέθεσε υπάλληλος του ΕΟΦ

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση με τις απαγορευμένες ουσίες που έδινε σε αθλητές άρσης βαρών ο Οδυσσέας Δήμας.

Συγκεκριμένα, ένα ολόκληρο «φαρμακείο» με αναβολικά, ενέσιμα σκευάσματα, φιαλίδια με άγνωστες ουσίες, σύριγγες και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στο σπίτι του 58χρονου Οδυσσέα Δήμα, προπονητή άρσης βαρών, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών στον χώρο του αθλητισμού.

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Πρόκειται για τον αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, κατηγορούμενος για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, του νόμου περί επιβλαβών φαρμάκων και της νομοθεσίας περί φαρμακευτικών ουσιών.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) έθεσαν στο στόχαστρο των Αρχών τον συγκεκριμένο προπονητή.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να προμηθευόταν και να διακινούσε απαγορευμένες ουσίες, τις οποίες αποθήκευε σε χώρο εντός του προπονητηρίου άρσης βαρών στο ΟΑΚΑ, στον οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση.

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Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αθλητικές αρχές, καθώς είχε δηλωθεί ως προπονητής αθλητών που είχαν τιμωρηθεί για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

Η υπόθεση με τον ανήλικο γιο του Οδυσσέα Δήμα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και η υπόθεση του ανήλικου γιου του, επίσης αθλητή της άρσης βαρών, ο οποίος το 2024, σε ηλικία μόλις 15 ετών, εντοπίστηκε με απαγορευμένες ουσίες σε δείγμα που υποβλήθηκε σε έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου του ΕΟΚΑΝ, στον νεαρό αθλητή είχε χορηγηθεί από τον πατέρα και προπονητή του σκεύασμα με την ονομασία «COMMANDO», στο οποίο, έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΦ και εργαστηρίου της WADA, εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία εφεδρίνη.

Σε μεταγενέστερο έλεγχο, στο δείγμα ούρων του ανήλικου αθλητή εντοπίστηκε και η ουσία οξανδρολόνη, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων αναβολικών παραγόντων της WADA.

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Για την υπόθεση αυτή, στον προπονητή είχε επιβληθεί από τον ΕΟΚΑΝ ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ από τις 27 Μαΐου 2025 τελούσε υπό προσωρινό αποκλεισμό.

Αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2026. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στην κατοικία του προπονητή, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν 15.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, αλλά και δεκάδες κουτιά και αμπούλες με σκευάσματα που φέρουν ενδείξεις αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

69 αμπούλες «Testis Compositum N»

17 κουτιά «Actovegin», με αμπούλες των 2 ml

Δύο κουτιά «Turinabol», με 60 κάψουλες το καθένα

Τέσσερα κουτιά «Deca Rapid-100»

Εννέα κουτιά «Testosterone Propionate», καθώς και επιπλέον αμπούλες τεστοστερόνης

Αμπούλες «Testosterone Suspension»

Φιαλίδια «Retatrutide 30mg», «GHK-CU 100mg», «Prostamax» και «GLP-3 Agonist»

Αμπούλες με άγνωστο διαφανές και λευκό υγρό

Πλήθος συριγγών και βελόνων μιας χρήσης

Οι χειρόγραφες σημειώσεις του Οδυσσέα Δήμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές παρουσιάζουν τρεις χειρόγραφες σελίδες, στις οποίες καταγράφονται αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων, με αναφορές σε συγκεκριμένα ονόματα, χρηματικά ποσά 700, 600 και 80 ευρώ, αλλά και στις ποσότητες των σκευασμάτων «COMMANDO».

Το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, είχε συνδεθεί με την υπόθεση του ανήλικου αθλητή, στο δείγμα του οποίου είχε εντοπιστεί εφεδρίνη.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 20 κάρτες αθλητών άρσης βαρών του συλλόγου «Α.Ο. Πύρρος Γλυφάδας», στοιχείο που επίσης θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι κατέθεσε υπάλληλος του ΕΟΦ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η κατάθεση υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος εξέτασε τα κατασχεμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το σύνολο των σκευασμάτων δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά.

Μάλιστα, ορισμένα από αυτά, βάσει της επισήμανσης και της αναγραφόμενης δραστικής ουσίας, εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σκευάσματα TESTOSTERONE, TURINABOL και DECA RAPID-100, ενώ στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα GHK-CU και GLP-3, με την επισήμανση ότι το τελευταίο ενδέχεται να περιέχει RETATRUTIDE.

Όπως επισημαίνεται στην κατάθεση, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται δυνητικά επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

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Έρευνα και στο ΟΑΚΑ

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και σε αποθήκη στις εγκαταστάσεις του προπονητηρίου άρσης βαρών στο ΟΑΚΑ, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιο αντικείμενο προς κατάσχεση.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής που εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο κατέθεσε ότι η τελευταία επίσκεψη του προπονητή στο προπονητήριο είχε πραγματοποιηθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως ανέφερε, ο τελευταίος χρησιμοποιούσε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το γραφείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Από τον προπονητή κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ψηφιακή εξέταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και τέσσερα κλειδιά με την ένδειξη «ΟΑΚΑ».

Τα κατασχεμένα σκευάσματα θα αποσταλούν στον ΕΟΦ για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, ενώ το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.