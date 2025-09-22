Αναβλήθηκε ξανά η δίκη καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο - iefimerida.gr

Αναβλήθηκε ξανά η εκδίκαση στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου», ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Και αυτή τη φορά, η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού επικαλέστηκε λόγους υγείας. Στο δικαστήριο προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, στο οποίο αναγραφόταν ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος, με την αδελφή του κατηγορούμενου καρδιοχειρουργού να καταθέτει πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Την προηγούμενη φορά είχε δοθεί αναβολή λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση πέφτοντας από μία καρέκλα.

«Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής»

Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας αμφισβήτησε την αιτιολογία της υπεράσπισης, λέγοντας: «Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο…», με τον συνήγορο υπεράσπισης να υποστηρίζει πως ο προηγούμενος τραυματισμός από πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και τελικά το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Σε βάρος του ιατρού έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 3 χιλιάδων ευρώ, με την καταγγέλλουσα να έχει καταθέσει πως αρχικά της ζήτησε 5 χιλιάδες ευρώ.