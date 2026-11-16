Αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 το Εφετείο για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό

Για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η αναβολή δόθηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των κατηγορουμένων που ασθένησε αιφνιδίως.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ακολούθησαν την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία πρότεινε, αντί διακοπής, η υπόθεση να αναβληθεί, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί χωρίς να υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς η ίδια αφυπηρετεί τον Ιούνιο του 2027.

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Στη συνέχεια η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε ότι η δίκη είναι πολυπρόσωπη με δεκάδες δικηγόρους και εάν ξεκινήσει τώρα «θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη, και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί. Δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης».

Οι κατηγορούμενοι που δικάζονται -Στο εδώλιο και η μητέρα της 12χρονης, παρά την αθώωση σε πρώτο βαθμό

Στη δικαστική αίθουσα μετήχθη από τις φυλακές ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανηλίκου συν 27 έτη κάθειρξης για επιμέρους αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης.

Παρών ήταν και ο πρώην ναυτικός με το ψευδώνυμο «Μιχάλης», ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 18 έτη κάθειρξης για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Στο εδώλιο κάθισε και η μητέρα της 12χρονης, η οποία, αν και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αθωωθεί από τα κακουργήματα της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό έπειτα από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας.

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Εκτός από τους τρεις πρώτους κατηγορούμενους, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο δικάζονται και 17 κατηγορούμενοι, οι οποίοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί κατά περίπτωση για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο τετελεσμένες ή σε απόπειρα και παιδική πορνογραφία. Παρά τις πρωτόδικες ποινές που είχαν επιβληθεί από 13 μήνες έως 7 χρόνια, παρέμειναν ελεύθεροι καθώς η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου του Εφετείου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ατόμων που συμπαρίστανται στη 12χρονη και στην οικογένειά της.