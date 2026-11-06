Αναβλήθηκε για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου -Αμίλητη στα δικαστήρια της Πάτρας, τι είπε για τον πατέρα της - iefimerida.gr

Αμίλητη και με ισχυρή αστυνομική συνοδεία έφτασε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Πάτρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, οι οποία κατηγορείται για τους θανάτους 4 μικρών παιδιών.

Η 23χρονη κατηγορούμενη μητέρα κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις δολοφονίες των τριών βρεφών μέσα σε διάστημα τριών ετών: το βρέφος έξι μηνών της φίλης και κουμπάρας της τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας, μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

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Σύμφωνα με το TheBest, η δίκη πήρε αναβολή για τις 12 Νοεμβρίου ενώ εξερχόμενη του κτιρίου και λίγο πριν μπει στη κλούβα, σε ερώτηση αν ο Ιωάννης Μουρτζούκος είναι πατέρας της, η κατηγορούμενη απάντησε «όχι».

Είδε την μητέρα της για 2 λεπτά

Ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ήταν η συνάντηση της 26χρονης με τη μητέρα της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ειρήνη Μουρτζούκου ζήτησε να τη δει και οι αστυνομικοί που τη συνόδευαν επέτρεψαν τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

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Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένες, με τη μητέρα της κατηγορουμένης να ξεσπά σε κλάματα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 9:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε μεταχθεί από τις φυλακές του Ελαιώνα στην Πάτρα από εχθές, Πέμπτη.

Για τη μεταγωγή και την παραμονή της κατηγορούμενης στο κτίριο είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους γύρω δρόμους.

Η κατηγορουμένη έφτασε στο κτίριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και μπήκε μέσα αμίλητη, χωρίς να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη έχει προβεί σε ομολογίες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει πραγματογνωμοσύνες, ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, η ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ως ανεξάρτητη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Αμίλητη και με ισχυρή αστυνομική συνοδεία έφτασε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Πάτρας η Ειρήνη Μουρτζούκου, για την έναρξη της δίκης της - (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, για περιστατικό που τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2020.



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Πανό για τις 5 «αθώες ψυχές» έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας

Την ίδια ώρα, πολίτες άνοιξαν έξω απο τα δικαστήρια ένα πανό που αναγράφει «Πέντε μικρές ψυχές, πέντε αθώες ψυχές – Δεν ήταν αριθμοί, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» και ένα ακόμα με τη φράση «Το μεγάλο γιατί».

Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Μουρτζούκου: Οργανωμένο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο

Υπενθυμίζεται ότι στην πρότασή της, που υιοθετήθηκε στο σύνολό της από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο».

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

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Κατά τις δικαστικές Αρχές, τα θύματα δεν επιλέγονταν τυχαία. Αντίθετα, η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία και τον έλεγχο, αντλώντας μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της».

Παράλληλα, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.

Πώς ξεκίνησε η εγκληματική πορεία της Ειρήνης Μουρτζούκου

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της κατηγορούμενης, Ζωής, το 2014, τον οποίο η εισαγγελέας θεωρεί ως την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής της δράσης.

Αν και η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, η εισαγγελική πρόταση τη χαρακτηρίζει «προάγγελο» των εγκλημάτων που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβική της ηλικία.



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Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με συνεχείς μετακινήσεις και έντονη αστάθεια. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν προβάλλεται ως ελαφρυντικό, αλλά ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και μηχανισμούς εξαπάτησης που αργότερα αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.