Έρχονται νέοι συρμοί και νέες ράγες στο Μετρό -Το πλάνο αναβάθμισης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιεί η πολιτεία με σκοπό την αναβάθμιση των μαζικών μεταφορών στην Αττική.

Στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας συνόψισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαζικές μεταφορές της Αττικής, κάνοντας εκτενή αναφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς.

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