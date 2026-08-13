Αναβαθμίστηκε το κλειστό γήπεδο του Μετς: Πλήρως στεγανοποιημένη και θερμομονωμένη ταράτσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην αναβάθμιση του κλειστού γηπέδου στο Μετς προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Μια βασική αθλητική υποδομή της Αθήνας.

Μία υποδομή που θεωρείται κομβική για την ευρύτερη περιοχή, καθώς φιλοξενεί εκατοντάδες αθλητές, συλλόγους και διεξάγονται εκεί ακόμη και ευρωπαϊκοί αγώνες, αντιμετώπιζε πλέον σοβαρό πρόβλημα στεγανοποίησης.

«Καλύτερες συνθήκες προπόνησης και αγώνων χειμώνα-καλοκαίρι»

Μετά από 2,5 μήνες εργασιών ολοκληρώθηκε η στεγανοποίηση και θερμομόνωση 2.000 τ.μ., έγινε πλήρης αποξήλωση των παλαιών υλικών και τοποθέτηση νέου ασφαλτόπανου, θερμομόνωσης και εξαεριστικών και νέα στεγανοποίηση στην οροφή των αποδυτηρίων.

«Παραδώσαμε μια υπερσύγχρονη, πλήρως στεγανοποιημένη και θερμομονωμένη ταράτσα, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες προπόνησης και αγώνων χειμώνα-καλοκαίρι. Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις αθλητικές υποδομές της πόλης μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων

ΑΠΕ-ΜΠΕ