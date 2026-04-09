Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας σε ακάλυπτο πολυκατοικίας -Έπεσε από τον πέμπτο όροφο - iefimerida.gr

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (08/04) στους Αμπελόκηπους, έπειτα από πτώση από πολυκατοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:20 στην οδό Αλφειού, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.