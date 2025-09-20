 Αμερικανοί άφησαν 500 ευρώ φιλοδώρημα σε εστιατόριο στα Κουφονήσια -Άφωνος ο σερβιτόρος, «δεν θα κλείσω μάτι» - iefimerida.gr
Αμερικανοί άφησαν 500 ευρώ φιλοδώρημα σε εστιατόριο στα Κουφονήσια -Άφωνος ο σερβιτόρος, «δεν θα κλείσω μάτι»

Σερβιτόρος τιπ 500 ευρώ
Φωτογραφία: Video @Glomex
Φιλοδώρημα 500 ευρώ άφησε παρέα Αμερικανών σε εστιατόριο στα Κουφονήσια και ο σερβιτόρος δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Μέσα από βίντεο στο TikTok μοιράστηκε το συμβάν και τη χαρά του λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κλείσει μάτι. «Αυτό εδώ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όσα χρόνια δουλεύω ως σερβιτόρος. Να έρθει μια παρέα 8 ατόμων και να αφήσει 500 ευρώ τυχερά… Δε θα κοιμηθώ σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω μάτι μετά από αυτή τη χαρά που έχω πάρει εγώ και τα παιδιά στο μαγαζί», λέει ο εργαζόμενος.

Μιλώντας στον Alpha, ο Γιώργος Ψαρρός ανέφερε ότι το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό και θα μοιραστεί στους 22 εργαζομένους του εστιατορίου στα Κουφονήσια.

Όπως είπε, η παρέα των Αμερικανών έφτασε στο εστιατόριο με σκάφος και απόλαυσε γεύμα με αστακούς, συναγρίδες και φαγκρί, ενώ ήπιαν και κρασί. Το γεύμα τους κόστιζε 750 ευρώ και το τιπ ήταν 500 ευρώ!

Βίντεο: Όλα όσα είπε ο εργάζομενος για το φιλοδώρημα στον Alpha

