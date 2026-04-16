Αμερικανίδα αποθεώνει το ΕΣΥ και συγκρίνει με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ -Το βίντεο που ανέβασε ο Άδωνις Γεωργιάδης - iefimerida.gr

Βίντεο μιας Αμερικανίδας που ζει στην Ελλάδα και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, δημοσιεύσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγει το βίντεο της Αμερικανίδας που ζει στην Ελλάδα και χρειάστηκε τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Η γυναίκα συγκρίνει συγκρίνει το σύστημα υγείας της χώρας της με το ελληνικό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Άλλο ένα βίντεο από μία Αμερικανίδα που συγκρίνει το σύστημα Υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους και την άδικη εικόνα που έχουμε για αυτό. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματά σας», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην πλατφόρμα Χ.

Η Αμερικανίδα ασκεί κριτική στο αμερικανικό σύστημα υγείας και όπως αναφέρει, πριν μετακομίσει, είχε επηρεαστεί από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το αμερικανικό σύστημα αποτελεί πρότυπο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα που βίωσε ήταν διαφορετική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμπειρία της όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί γενικό γιατρό. Μέσω εφαρμογής κατάφερε να εντοπίσει γιατρό, να κλείσει ραντεβού και να εξεταστεί μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχή επικοινωνία που έχει με τον παιδίατρο της κόρης της στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να λάβει άμεσες οδηγίες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος ιατρικών υπηρεσιών, περιγράφοντας την εμπειρία της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση βλεφαροπλαστικής στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα λέει η Αμερικανίδα στο βίντεο:

Όλοι έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου, ειδικά εμείς στην Αμερική ότι το σύστημα υγείας μας είναι η λύση σε όλα και ότι είμαστε οι καλύτεροι. Γιατί όταν μετακόμισα στην Ελλάδα κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν ισχύει. Πριν φύγουμε όλοι έλεγαν “τι θα γίνει όταν πάτε στην Ελλάδα αν σας τύχει κάτι με την υγεία σας; Δηλαδή είναι καλά τα νοσοκομεία; Είναι καλοί οι γιατροί; Τι θα γίνει;”. Και σε κάθε στροφή κατάλαβα ότι το σύστημα εδώ είναι καλύτερο, όπως μία μέρα που αρρώστησα και έπρεπε να βρω γενικό γιατρό για αντιβιοτικά. Μπήκα λοιπόν σε μία εφαρμογή και βρήκα γιατρό. Ήμουν εκεί μέσα σε μισή ώρα από τη στιγμή που έψαξα, τον βρήκα, έκλεισα ραντεβού, πλήρωσα online, πήγα εκεί, με εξέτασε, μου έγραψε φάρμακα, πήγα στη γωνία στο φαρμακείο, μπήκα μέσα δεν χρειάζεται να περιμένεις τη συνταγή τους την δίνεις και την φτιάχνουν, βγήκα έξω. Και συνειδητοποίησα “Θεέ μου η γιατρός μου στην Αμερική, δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού έτσι απλά”. Μπορεί να ήμουν άρρωστη ξέρεις σαν να πεθαίνω και θα έπρεπε να πάω στα επείγοντα. Είναι τρελό.

Επίσης ο παιδίατρος της κόρης μου μπορώ να του στείλω μήνυμα νύχτα ή μέρα και απαντάει αμέσως. Μου λέει τι να πάρω από το φαρμακείο. Η κόρη μου πρόσφατα έπαθε αντίδραση, είναι εποχή αλλεργιών και της βγήκε κριθαράκι στο μάτι και ήταν πολύ φλεγμονώδες και μου λέει “θα πας στο φαρμακείο, θα πάρεις αυτά και θα τα πούμε σε δύο μέρες αν δεν έχει καλυτερέψει”. Καλυτέρεψε. Και επιπλέον η φαρμακοποιός την θυμόταν και ήξερε “α θυμάμαι πέρυσι που έγινε το ίδιο; Και έχεις δίκιο αυτό χρειάζεσαι και απλά φρόντισε να ξεπλένεται το μάτι της”. Οπότε αυτό είναι το νούμερο δύο.

Και πάνω από όλα αυτά, η μαμά μου μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει τα μάτια της ότι δεν ένιωθε τόσο φρέσκια όσο ήθελε και ότι αρκετές φίλες της είχαν κάνει τα μάτια τους, μία άνω και κάτω βλεφαροπλαστική. Της λέω “γιατί δεν το κάνεις εδώ;”. Και υπήρχε τόση αντίσταση και εδώ μπαίνει η πλύση εγκεφάλου. Δηλαδή είχε φάει τέλεια πλύση εγκεφάλου από το αμερικανικό σύστημα. Μου λέει “θέλω να το κάνω εδώ, θα είναι καλύτερα εδώ, θα νιώσω πιο άνετα”. Και όταν μου είπε πόσο κοστίζει έπαθα πλάκα. Ήταν 10.000-12.000 δολάρια για να γίνει εκεί. Της είπε “δώσε μου μια ευκαιρία, ας μιλήσουμε με κανέναν γιατρό εδώ”. Και βρήκα μια από τις καλύτερες γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε μία βιντεοκλήση, μίλησε και με άλλους αλλά τελικά πήγαμε σε αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτη. Και ήρθε πριν λίγες εβδομάδες και έχω ανεβάσει τα αποτελέσματα στη σελίδα μου οπότε μπορείτε να δείτε εκεί. Και ένιωθε πολύ καλά για αυτό. Ήρθε εδώ, ένιωθε πολύ ήρεμη με όλη τη διαδικασία, της τα εξήγησαν όλα με κάθε λεπτομέρεια και επιπλέον είναι Έλληνες. Οι γιατροί είναι Έλληνες οπότε έχουν αυτή την ζεστασιά και ανθρωπιά που δεν βρίσκεις παντού. Και οι Έλληνες γιατροί είναι εξαιρετικοί. Η επέμβασή της πήγε τέλεια από την ιδιωτική κλινική που την έκανε μέχρι τις επισκέψεις παρακολούθησης. Όλα πήγαν τέλεια. Έφυγε από εδώ ενθουσιασμένη και χαρούμενη και εξοικονόμησε χιλιάδες δολάρια ακόμα και με τα εισιτήρια. Πλήρωσε 450 στην κλινική, 1.900 στον γιατρό της. Ίδια επέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα.

Νομίζω ότι κάτι που εκπλήσσει πολύ τον κόσμο όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα γενικά είναι πόσο σύγχρονα είναι όλα εδώ. Σκέφτονται. μάλλον έχουν πάει σε κάποιο ελληνικό εστιατόριο που ήταν κιτς με την παλιά ελληνική αισθητική των 80ς και σκέφτηκαν “α αυτό θα βρω στην Ελλάδα”. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα βρίσκουν μερικές από τις καλύτερες διακοσμήσεις στον κόσμο. Όλα είναι μοντέρνα και κομψά. Σκεφτείτε μια βίλα στη Μύκονο ή την Σαντορίνη αλλά το ιατρείο σας αλλά το γραφείο του γιατρού σας. Νομίζω ότι αυτό κάνει την εμπειρία να ξεχωρίζει, να είναι ήρεμη, γαλήνια, όμορφη και επιπλέον οι γιατροί είναι από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό που κάνουν.

Θα σκεφτόσασταν λοιπόν την Ελλάδα για ιατρική περίθαλψη; Γράψτε τα σχόλια και τα λέμε την επόμενη φορά.