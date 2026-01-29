 Μία πρώτη ματιά στο υπερσύγχρονο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn - Δείτε πώς μεταμορφώθηκε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ σε Allwyn store - iefimerida.gr
Μία πρώτη ματιά στο υπερσύγχρονο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn - Δείτε πώς μεταμορφώθηκε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ σε Allwyn store

Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μετάβαση του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY στην εποχή της Allwyn. Με έμφαση στην ψηφιακή εξέλιξη και την καινοτομία, τα καταστήματα της νέας εποχής φέρνουν νέες, αναβαθμισμένες και πιο ελκυστικές εμπειρίες ψυχαγωγίας στους πελάτες.

Ήδη, τα πρώτα καταστήματα Allwyn και Allwyn PLAY έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, αποκαλύπτοντας τη νέα εικόνα που θα υιοθετηθεί σταδιακά σε όλο το δίκτυο.

Το μπλε παραμένει κυρίαρχο χρώμα, ενώ η σύγχρονη αισθητική πρoϊδεάζει τους πελάτες για πιο συναρπαστικές εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις, τις οποίες φέρνει η εποχή της Allwyn.

Η ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.).  δεν αλλάζει, θα συνεχίσουν όμως να εξελίσσονται, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, πάντα με υπευθυνότητα.

Δείτε βίντεο με την «μεταμόρφωση» ενός εκ των πρώτων καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Allwyn store:

Το rebranding των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Allwyn αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY η μετάβαση θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

