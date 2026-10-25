Αλλάζουν οι σταθμοί του Προαστιακού και του ΗΣΑΠ -Κώτσηρας: Συνολική αναβάθμιση των υποδομών στα μέσα σταθερής τροχιάς - iefimerida.gr

Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η αναβάθμιση σταθμών του Προαστιακού Αθήνας και της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με μια σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις προσβασιμότητας αλλά και έργα ευρύτερης κλίμακας, με στόχο την αλλαγή εικόνας και της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Εκτός από τη συχνότητα και τη συνέπεια των δρομολογίων, ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των φορέων είναι ένα πιο καθαρό, λειτουργικό και προσβάσιμο δίκτυο, που θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις, θα καθιστά πιο ελκυστικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα βελτιώνει έμπρακτα την εμπειρία του πολίτη.

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Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη προωθείται ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την αποκατάσταση φθορών, τη συντήρηση υποδομών και τη βελτίωση της καθαριότητας και της προσβασιμότητας των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αττικής αλλά και του Μετρό.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «με οριζόντιο και οργανωμένο τρόπο και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, επιδιώκουμε μια συνολική αλλαγή της εικόνας των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς στο λεκανοπέδιο. Δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές εργασίες, αλλά σε ένα σύνολο παρεμβάσεων, από τη συντήρηση και την καθαριότητα έως την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ενημέρωση. Στόχος μας οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που διέρχονται καθημερινά από τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού να μετακινούνται με άνεση και αξιοπρέπεια».

Παρεμβάσεις σε δεκάδες σταθμούς, με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

Στο πλαίσιο αυτό και με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων - των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, της Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ) και της ΣΤΑΣΥ - δρομολογούνται έργα σε πολλαπλά επίπεδα.

Στον Προαστιακό της Αττικής προωθούνται παρεμβάσεις σε περισσότερους από 20 σταθμούς, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης σταθμών και στις τρεις γραμμές του Μετρό της Αθήνας. Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλους τους σταθμούς του μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

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Πιο συγκεκριμένα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακαίνιση των σταθμών του Προαστιακού «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη». Η επικείμενη υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα και προβλέπει στεγανώσεις στεγάστρων, αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα και βαθμίδες, επισκευή των χρωματισμών, απομάκρυνση γκράφιτι, επικάλυψη με αντι-γκράφιτι βαφή και συντήρηση καθισμάτων, ανάλογα με τα προβλήματα που εντοπίζονται σε κάθε σταθμό. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ο φωτισμός στις εισόδους και στις αποβάθρες, ενώ προβλέπονται επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης των επιβατών.

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Την ίδια στιγμή, προχωρά το πρόγραμμα των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τη βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης και την αναβάθμιση 12 σιδηροδρομικών σταθμών, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται στην Αττική.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Σφενδάλη», «Αυλώνας», «Αφίδνες», «Πειραιάς», «Αθήνα (Σταθμός Λαρίσης)», «'Αγιος Στέφανος», «Αχαρνές», «'Αγιος Ιωάννης Ρέντη» και «'Αγιοι Αναργύροι». Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα στέγαστρα, τις αποβάθρες και τους χώρους αναμονής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού επιφανειών και αφαίρεσης γκράφιτι και αυτοκόλλητων στους σταθμούς «Νερατζιώτισσα», «Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)» και «Ρουφ». Επιπλέον, σχεδιάζεται η συνολική ανακαίνιση του σταθμού «Νερατζιώτισσα», ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μετεπιβίβασης του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής, συνδέοντας τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο με τη Γραμμή 1 του Μετρό.

Με τη συνδρομή της ΣΤΑΣΥ, προωθείται, επίσης, η συντήρηση και ανακαίνιση τεσσάρων ακόμη σταθμών που εξυπηρετούν τόσο τον Προαστιακό όσο και το Μετρό: «Δουκίσσης Πλακεντίας», «Παλλήνη», «Παιανία-Κάντζα» και «Κορωπί».

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Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών στις αποβάθρες και τις κλίμακες, την αποξήλωση και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων απώθησης πτηνών, την ανανέωση των χρωματισμών σε μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και την τοποθέτηση νέων καθισμάτων και κάδων απορριμμάτων.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανακαίνιση των σταθμών της Γραμμής 1 του Μετρό, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ, που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των συρμών - με τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό ήδη σε κυκλοφορία- τη συντήρηση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των σταθμών «Ομόνοια», «Βικτώρια», «Πετράλωνα» και «Κηφισιά», οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στον σταθμό «Μοναστηράκι». Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση όλων των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων στους σταθμούς της Γραμμής 1, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

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Στον σταθμό «Καλλιθέα», ξεκινούν το προσεχές διάστημα εργασίες αναβάθμισης της προσβασιμότητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 12 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας και των κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες, την ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών και των προειδοποιητικών επιφανειών στις αποβάθρες, την αναδιαμόρφωση των ραμπών, καθώς και την αναβάθμιση της σήμανσης και του φωτισμού. Η παρέμβαση αυτή θα αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής 1, οι οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Η ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλων δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα των αστικών συγκοινωνιών αλλά και συνολικά του σιδηροδρομικού δικτύου.

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Πέρα από τις παρεμβάσεις στους 24 σταθμούς της Γραμμής 1, σε συνέχεια της εφαρμογής του συστήματος πλοήγησης Evelity που λειτουργεί στον σταθμό «Ακρόπολη», σχεδιάζεται η ανάπτυξη λογισμικού και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ψηφιακή χαρτογράφηση των σταθμών και την καθοδήγηση ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στόχος η ευκολότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των επιβατών, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας σε συνολικά 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς ανά την επικράτεια, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του προσωπικού για την καλύτερη υποστήριξη επιβατών με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν ανά σταθμό, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και ελλείψεις και θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εγκατάσταση ή αναβάθμιση ανελκυστήρων και ραμπών, διαμόρφωση προσβάσιμων διαδρομών, τοποθέτηση απτικής σήμανσης και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης.

AΠΕ-ΜΠΕ