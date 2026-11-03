Αλλάζουν οι μπαριέρες στον δρόμο-καρμανιόλα της Αττικής -Τι μπαίνει στη θέση τους - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδικής ασφαλείας σε έναν από τους πιο πολυάσχολους δρόμους της Αττικής, με στόχο την καλύτερη προστασία τόσο των οδηγών όσο και των τακτικών επισκεπτών της περιοχής.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για την Αττική, με την Περιφέρεια να προχωράει σε παρεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα και αυξημένοι κίνδυνοι για τους οδηγούς και τους κατοίκους.

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