Λαμία-Πάτρα σε 1,5 ώρα -Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει τη Στερεά Ελλάδα [βίντεο] - iefimerida.gr

Νέα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, ο οποίος αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Οι οδικές υποδομές της χώρας βρίσκονται σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, με μεγάλα έργα να προχωρούν σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου που χρειάζονται οι οδηγοί για τις μετακινήσεις τους.﻿

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