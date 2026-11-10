 Λαμία-Πάτρα σε 1,5 ώρα -Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει τη Στερεά Ελλάδα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία-Πάτρα σε 1,5 ώρα -Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει τη Στερεά Ελλάδα [βίντεο]

Νέος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα
Νέος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, ο οποίος αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Οι οδικές υποδομές της χώρας βρίσκονται σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, με μεγάλα έργα να προχωρούν σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου που χρειάζονται οι οδηγοί για τις μετακινήσεις τους.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Στερεά Ελλάδα οδικά έργα carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ