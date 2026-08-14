 Αλλάζουν οι δρόμοι στην Πελοπόννησο -Η μεγάλη επένδυση των 45 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι δρόμοι στην Πελοπόννησο -Η μεγάλη επένδυση των 45 εκατ. ευρώ

Πελοπόννησος
Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας υλοποιείται στην Πελοπόννησο αλλάζοντας το οδικό της δίκτυο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικής ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί στην Πελοπόννησο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία του οδικού δικτύο να αλλάζουν σταδιακά την εικόνα των δρόμων.

Τα οδικά έργα και οι επενδύσεις στους δρόμους αποτελούν διαχρονικά μία από τις σταθερές προτεραιότητες της Πολιτείας, κάτι που αποτυπώνεται και στις κινήσεις και τις ενέργειες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.

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