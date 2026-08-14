Αλλάζουν οι δρόμοι στην Πελοπόννησο -Η μεγάλη επένδυση των 45 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικής ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί στην Πελοπόννησο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία του οδικού δικτύο να αλλάζουν σταδιακά την εικόνα των δρόμων.

Τα οδικά έργα και οι επενδύσεις στους δρόμους αποτελούν διαχρονικά μία από τις σταθερές προτεραιότητες της Πολιτείας, κάτι που αποτυπώνεται και στις κινήσεις και τις ενέργειες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr