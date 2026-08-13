Αλλάζω ταυτότητα, θα «χάσω» και το δίπλωμα οδήγησης -Πότε χρειάζεται να το αντικαταστήσω - iefimerida.gr

Με την υποχρεωτική αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων να πλησιάζει και τις πρώτες προθεσμίες να έχουν ήδη περάσει, πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται αν χρειάζεται να προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες μετά την έκδοση της.﻿

Οι νέες ταυτότητες έχουν προκαλέσει αρκετά ερωτήματα και σύγχυση στους πολίτες, ιδιαίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας της 3ης Αυγούστου, η οποία αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών δελτίων ταυτότητας.

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