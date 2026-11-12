Αλλάζει το σύστημα μοριοδότησης διακριθέντων αθλητών στα ΑΕΙ -Ποιοι και πόσοι ευεργετούνται σήμερα, πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο

Στην επανεξέταση του πλαισίου γύρω από τη μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών στις Πανελλαδικές Eξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προχωρά το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται έπειτα από την υπόθεση Τσαβδαρίδη, η οποία έφερε την παραίτηση του πρώην πλέον υφυπουργού Ανάπτυξης και έναν μίνι ανασχηματισμό.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία στο υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έρθει με ένα νέο σχέδιο επανεξέτασης συνολικά του πλαισίου μοριοδότησης, όχι μόνο για τους αθλητές, με δύο βασικές κατευθύνσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πραγματική συμμετοχή όσον αφορά τους αθλητές στις ομάδες και στους αγώνες -εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες σε κάποια αθλήματα- και το δεύτερο και ακόμα σημαντικότερο τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες.



Ποια αθλήματα μοριοδοτούνται: Από στίβο, ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι... τσιδαόμπα και εδαφοσφαίριση

Στα αθλήματα που μοριοδοτούνται μπορεί να βρεις όλα όσα διαθέτουν ομοσπονδία που έχει ενεργά πρωταθλήματα.

Η λίστα περιλαμβάνει πρωτίστως ολυμπιακά, μη ολυμπιακά και αθλήματα για ΑμεΑ, καθώς και ομοσπονδίες που είναι απλά αναγνωρισμένες, αλλά τα αθλήματά τους είναι τελείως άγνωστα στο ελληνικό κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Α. Ολυμπιακά αθλήματα και ομοσπονδίες

Κωπηλασία

Κολύμβηση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση, υδατοσφαίριση

Στίβος

Τζούντο

Ποδόσφαιρο

Ιστιοπλοΐα

Χιονοδρομία, παγοδρομία, κέρλινγκ, χόκεϊ επί πάγου

Βόλεϊ

Πινγκ Πονγκ

Μπάσκετ

Σκοποβολή

Πυγμαχία

Πάλη

Ξιφασκία

Άρση βαρών

Ποδηλασία

Ιππασία

Τοξοβολία

Κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία

Ενόργανη, ρυθμική, τραμπολίνο

Αντιπτέριση (μπάντμιντον)

Τρίαθλο

Αγωνιστική αναρρίχηση, ορειβατικό σκι

Τροχοσανίδα (skateboarding)

Β. Μη Ολυμπιακά αθλήματα και ομοσπονδίες

Τοιχοσφαίριση (Squash)

Αγωνιστική αλιεία, άπνοια, υποβρύχια δραστηριότητα

Γκολφ

Παγκράτιο

Καράτε

Ταεκβοντό ITF

Σάμπο, κουρές, τσιδαόμπα

Ράγκμπι λιγκ

Ζίου ζίτσου και επιμέρους πολεμικές τέχνες

Κικ μπόξινγκ

Μουάι τάι

Γουσού κουνγκ φου

Θαλάσσιο σκι

Ακροβατική γυμναστική, γυμναστική για όλους, μπόουλινγκ, χόκεϊ επί χόρτου

Ράφτινγκ, κύμα/σανίδα

Αερομοντελισμός, αεροστατισμός, αιωροπτερισμός, αλεξιπτωτισμός, γενική αεροπορία

Μπριτζ

Σκάκι

Μπέιζμπολ, σόφτμπολ

Αθλήματα ακρίβειας

Ράγκμπι λιγκ

Ράγκμπι

Τσιρλίντινγκ

Τροχοσανίδα

Διελκυστίνδα

Σούμο

Τεκμπολ

Ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports)

Μπέιζμπολ και σόφτμπολ

Χόκεϊ

Αγωνιστικός χορός

Γ. Αθλήματα ΑμεΑ, Παραολυμπιακά και αθλητισμός ειδικών κατηγοριών

Παραολυμπιακά αθλήματα

Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο

Αθλητισμός κωφών

Ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων

Αθλητισμός νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων

Special Olympics

Αθλήματα ποδηλασίας ΑμεΑ, μέσω των σχετικών κατηγοριών και συνεργασιών

Ειδικά αθλήματα και αγωνίσματα ΑμεΑ:

Παραστίβος

Παραποδηλασία

Μπότσια

Αλπικό σκι ΑμεΑ

Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο

Ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων

Δ. Λοιπές αναγνωρισμένες ομοσπονδίες

Μηχανοκίνητος αθλητισμός - αυτοκίνητο

Μοτοσυκλέτα

Φίτνες και Σωματική Διάπλαση

Αισθητική Ομαδική Γυμναστική

Εδαφοσφαίριση

Σαβάτ

MMA

Ρομποτική και τεχνολογικά αγωνίσματα

Τι ισχύει σήμερα για τις θέσεις των διακριθέντων αθλητών

Οι θέσεις που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες διακριθέντων αθλητών είναι υπεράριθμες, δηλαδή προστίθενται στον αριθμό των εισακτέων της γενικής κατηγορίας και δεν αφαιρούν θέσεις από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, προβλέπονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά Τμήματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ η προσαύξηση των μορίων διαφοροποιείται ανάλογα με την αθλητική διάκριση.



Τα ποσοστά είναι προσαύξηση στα μόρια των Πανελλαδικών και διαφέρουν ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση.

Να σημειωθεί πως το 2025, συνολικά 925 άτομα είχαν μοριοδοτηθεί χάρη στις αθλητικές τους επιτυχίες, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται ανά χρόνο περίπου στα 1.000 άτομα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανελλήνια Πρωταθλήματα

1η θέση: 10% για λοιπά ΑΕΙ

2η θέση: 8% για λοιπά ΑΕΙ

3η θέση: 7% για λοιπά ΑΕΙ

Για ΤΕΦΑΑ: προβλέπεται προσαύξηση 20%

Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες

1η θέση: 8% για λοιπά ΑΕΙ

2η θέση: 6% για λοιπά ΑΕΙ

3η θέση: 4% για λοιπά ΑΕΙ

Για ΤΕΦΑΑ: 20%

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

4η έως 8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων:

15% για λοιπά ΑΕΙ

35% για ΤΕΦΑΑ

Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

4η έως 8η θέση σε Νέους Άνδρες - Νέες Γυναίκες, Εφήβους - Νεανίδες:

20% για λοιπά ΑΕΙ

30% για ΤΕΦΑΑ

1η έως 3η θέση σε Παίδες - Κορασίδες:

20% για λοιπά ΑΕΙ

40% για ΤΕΦΑΑ

4η έως 8η θέση σε Παίδες - Κορασίδες:

15% για λοιπά ΑΕΙ

30% για ΤΕΦΑΑ

Μεσογειακοί Αγώνες

1η έως 3η θέση:

15% για λοιπά ΑΕΙ

30% για ΤΕΦΑΑ

Παγκόσμιοι Σχολικοί Αγώνες

1η έως 3η θέση:

22% για λοιπά ΑΕΙ

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ)

Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας

1η έως 6η θέση σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: εισαγωγή σε ΑΕΙ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

7η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες: 30% προσαύξηση για λοιπά ΑΕΙ και εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

1η έως 3η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας: 25% για λοιπά ΑΕΙ και εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Ειδικές διακρίσεις-εισαγωγή χωρίς ποσοτικό περιορισμό

1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών: ΑΝΕΥ

1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων - Εφήβων: ΑΝΕΥ

1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, Νέων - Εφήβων: ΑΝΕΥ

Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης Ανδρών - Γυναικών: ΑΝΕΥ



*Το ΑΝΕΥ σημαίνει εισαγωγή καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς τον συνήθη ποσοτικό περιορισμό, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε όσα ισχύουν για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ζαχαράκη: Να κάνουμε ακόμη πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο, να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης

Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι η συνολική πρόταση αλλαγών θα παρουσιαστεί εντός Νοεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο στέρεο και πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο και να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν αιφνιδιαστικά οι κανόνες για τους μαθητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας, καθώς η νέα ρύθμιση θα συνοδεύεται από μεταβατικές διατάξεις.

Η υπουργός εξήγησε ότι στο νέο πλαίσιο θα τεθεί στο επίκεντρο η πραγματική αθλητική δραστηριότητα των μαθητών, πέρα από τη μεμονωμένη συμμετοχή σε μία διοργάνωση ή την επίτευξη μιας διάκρισης.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησης με το άθλημα. Πόσα χρόνια ένας αθλητής βρίσκεται στη διαδικασία του αθλήματος, συμμετέχει και πώς συμμετέχει. Είναι πολύ σημαντικό το είδος της συμμετοχής και πώς αποδεικνύεται», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στα ομαδικά αθλήματα, υπενθύμισε ότι ήδη προβλέπεται συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50% (+1) των αγώνων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πραγματική αγωνιστική παρουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα αξιολογηθούν επίσης η διάκριση μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, οι διαφορετικές κατηγορίες αθλημάτων και τα ποσοστά μοριοδότησης που προβλέπονται σήμερα.

«Έχουμε παιδιά τα οποία αθλούνται και δίνουν προσωπικό χρόνο χρόνια ολόκληρα και μαζί με αυτά οι γονείς τους, οι οικογένειες, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να αδικηθούν αυτά τα παιδιά που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια», τόνισε.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η επανεξέταση του πλαισίου δεν ξεκίνησε εξαιτίας της πρόσφατης επικαιρότητας, καθώς είχε ήδη προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων.

Όπως ανέφερε, το άρθρο 34 του νόμου του 1999, που προβλέπει τα ευεργετήματα για τους διακριθέντες αθλητές, έχει υποστεί συνολικά 51 τροποποιήσεις, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να προσαρμόσουν και να εξορθολογίσουν το ισχύον καθεστώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.

«Ας μην αφήνουμε παράθυρα, να τα κλείσουμε όλα και πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη»

Η κ. Ζαχαράκη έθεσε ως βασική προϋπόθεση της αναμόρφωσης τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι για μένα πολύ κεντρικό. Να φανταστούμε πόσα χρόνια προσπαθούν τα παιδιά, οι οικογένειές τους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, για να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από δικαιοσύνη και πλήρη αξιοκρατία, την οποία ο θεσμός των Πανελλαδικών έχει κερδίσει. Άρα, ας μην αφήνουμε παράθυρα. Να τα κλείσουμε όλα και πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και, κυρίως, δικαίωση στον κόπο των παιδιών», υπογράμμισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενη στην υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα, η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην υπάρχει στοχοποίηση παιδιών και να εξετάζονται όλα τα πραγματικά δεδομένα πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Δεν θα επηρεαστεί ο προγραμματισμός των μαθητών από τις αλλαγές

Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι η αναμόρφωση του πλαισίου θα προχωρήσει με μεταβατικές προβλέψεις, προκειμένου να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός μαθητών και οικογενειών, θέτοντας ενδεικτικά μια προοπτική περίπου δύο ετών για την εφαρμογή του.

Όπως εξήγησε, οι μαθητές που συμμετέχουν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν πρόκειται να αιφνιδιαστούν από αλλαγές στους κανόνες.