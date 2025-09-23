Αλλάζει ο καιρός, έρχονται τα πρωτοβρόχια: Πέφτει η θερμοκρασία, πότε αναμένονται τα φαινόμενα - iefimerida.gr

Προ των πυλών φαίνεται πως βρίσκεται η πρώτη αξιόλογη καιρική διαταραχή για φέτος, όπως υπογραμμίζει ο γνωστός μετεωρολόγος, Νίκος Καντερές.

Ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο πρώην διευθυντής Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είχε προειδοποιήσει, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Facebook, για την αλλαγή του καιρικού σκηνικού. Σήμερα, μιλώντας στο iefimerida.gr, τονίζει μεταξύ άλλων πως «έρχονται τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου», υπογραμμίζοντας πως «τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα -«Αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας»

Όπως λέει ο κ. Καντερές, «με τη φθινοπωρινή ισημερία μπαίνουμε επίσημα, αλλά και ουσιαστικά, στην τρίτη εποχή του χρόνου, καθώς από το Σαββατοκύριακο (26-27/9) μέχρι και τη Δευτέρα (28/9) αναμένουμε την πρώτη ισχυρή μεταβολή, με βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας».

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον κύκλο της διαταραχής, σημειώνει:

«Την Τετάρτη (24/9) και την Πέμπτη (25/9) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή (26/9) θα έχουμε τα προεόρτια, με τις πρώτες έντονες συννεφιές, και στη συνέχεια ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τη Γαλλία προς την Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο, επηρεαζόμενο και από τα ζεστά νερά του Λιβυκού Πελάγους, θα δώσει από το Σάββατο τα πρώτα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Την Κυριακή αυτό το σκηνικό θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα».

Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, το διήμερο Δευτέρας - Τρίτης αναμένονται βροχές και πιθανότατα τοπικές καταιγίδες. Ωστόσο, όπως τονίζει, «είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η όλη διαταραχή θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα πάνω από τον ελλαδικό χώρο και, γι’ αυτό, απαιτείται παρατήρηση μέρα με τη μέρα, αναφορικά με το πώς θα εξελιχθεί».

«Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε ότι, όσον αφορά τη θερμοκρασία, η πτώση θα είναι αισθητή, της τάξεως των 6 έως 10 βαθμών. Επομένως, το μπουφάν και η ζακέτα -κυρίως προς τη βόρεια Ελλάδα- θα είναι απαραίτητα, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες», σημειώνει ο πρώην διευθυντής Προγνώσεων της ΕΜΥ.

Και καταλήγει: «Από την Τρίτη (30/9) και έπειτα, το σκηνικό δείχνει να βελτιώνεται. Επιβεβαιώνεται, όμως, ο κανόνας που θέλει τον Σεπτέμβριο να δίνει τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Και οι πρώτες μέρες του Οκτωβρίου αναμένονται με καλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, το φθινόπωρο είναι μπροστά μας».