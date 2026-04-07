Αλλάζει σταδιακά ο καιρός από τη Μ. Πέμπτη: Βροχές το Μ. Σάββατο, με ψύχρα η Κυριακή του Πάσχα -Η πρόβλεψη Καλλιάνου - iefimerida.gr

Φθινοπωρινό αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις ημέρες του Πάσχα, με βροχές να εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το Μ. Σάββατο.

Σύμφωνα με τον μετερωολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, από Μ. Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 με 6 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος, τη Μ. Παρασκευή, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε τοπικές βροχές, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε ιδιαίτερα φαινόμενα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει, στη Δυτική Ελλάδα δεν αναμένονται βροχές Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή.

Καιρός: Βροχές το Μ. Σάββατο

Το Μ. Σάββατο, ωστόσο, βροχές αναμένονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ, σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο, φαινόμενα αναμένονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Καλλιάνος σημείωσε, πάντως, πως την ώρα της Ανάστασης φαινόμενα αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες.

Σύμμαχος ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα περιμένουμε ψύχρα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 16-17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται βροχές.

Η πρόγνωση Καντερέ για τον καιρό του Πάσχα στο iefimerida

Μιλώντας στο iefimerida.gr και την Ειρήνη Μιλή, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Νίκος Καντερές προχώρησε σε πρόγνωση του καιρού για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το Μεγάλο Σάββατο ανέφερε ότι θα σημειωθεί η ισχυρότερη μεταβολή του καιρού, που θα προέρχεται από τη βορειοδυτική Ευρώπη μέσω της βόρειας Ιταλίας. Θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα με βροχές που κατά τόπους θα είναι δυνατές και πιθανόν με καταιγίδες. Παράλληλα, θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας. Η Ανάσταση του Κυρίου στις περισσότερες περιοχές θα χρειαστεί ομπρέλα και ανάλογο ντύσιμο, καθώς η θερμοκρασία συγκριτικά με τις τιμές της Μεγάλης Τρίτης θα πέσει κατά 5 με 7 βαθμούς.



Για την Κυριακή του Πάσχα, η διαταραχή δείχνει να κινείται πολύ γρήγορα και να βελτιώνεται ο καιρός από το μεσημέρι και μετά, από τη βόρεια Ελλάδα προς τα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι. Μάλλον στις περισσότερες περιοχές δεν θα χρειαστεί στέγαστρο για το ψήσιμο του οβελία. Η θερμοκρασία θα πέσει κατά 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί θα βρέξει στη βόρεια, την κεντρική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.