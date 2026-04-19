Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, πέφτει η θερμοκρασία - iefimerida.gr

Με αρκετή ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η εβδομάδα ωστόσο ο καιρός θα αλλάξει από την Τρίτη και ιδιαίτερα την Τετάρτη με τοπικές βροχές και καταιγίδες.



Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως των κεντρικών και βόρειων περιοχών, αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 23–24 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα γύρω ορεινά και θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς.

Έρχεται ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, λέει ο Κολυδάς

Από την Τρίτη όμως έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή μεταβολή. Μάλιστα, τη μεταβολή αυτή προκαλεί ψυχρό μέτωπο που κατέρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα μέσα τις εβδομάδος, οι θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά.



Χιόνια στα ορεινά, βλέπει ο Καλλιάνος

Αντίστοιχη είναι και η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος ανέφερε πως από την «Τρίτη και την Τετάρτη αλλάζει το σκηνικό και, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από αύριο, Δευτέρα, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια, κυρίως, ηπειρωτικά ορεινά τμήματα».

«Αλλά από την Τρίτη και Τετάρτη, ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της υπόλοιπης βόρειας ηπειρωτικής χώρας» ανέφερε.

Πρόσθεσε σχετικά: «την Τετάρτη μάλιστα αναμένονται φαινόμενα και στα κεντρικά τμήματα, κατά πάσα πιθανότητα και στην Αττική, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρέξει και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας, όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα». Παράλληλα, όπως σημείωσε: «την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα εκδηλωθούν και χιονοπτώσεις στα πιο ορεινά τμήματα κυρίως της ηπειρωτικής χώρας (από τα 1100-1200 μέτρα και υψηλότερα, ενδεικτικά)».