Αλλάζει πρόσωπο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός της Αττικής -Πού βρίσκεται - iefimerida.gr

Ένας από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Αθήνας ετοιμάζεται να αναβαθμιστεί, μετά τις νέες ανακοινώσεις για την ανακαίνισή του και τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για τη βελτίωση των υποδομών, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται παρεμβάσεις σε πολλαπλά μέτωπα, με τις μεταφορές και στα μέσα σταθερής τροχιάς να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο και να έχουν ως στόχο τους την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

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