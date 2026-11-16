Την ανάγκη αλλαγής του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναδεικνύει έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 81,5% των ερωτηθέντων θεωρεί αναγκαία την αλλαγή του υφιστάμενου τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ενώ το 80,3% τονίζει ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία των σημερινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, το 81,4% υποστηρίζει την εφαρμογή κοινής διαδικασίας και ίδιων κανόνων για όλους τους μαθητές.

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Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 40ό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με κεντρικό θέμα την «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την πρόκληση του Εθνικού Απολυτηρίου», και αποτέλεσε τη βάση συζήτησης για τις προοπτικές αλλαγών στο Λύκειο και στον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βασικό πρόβλημα το άγχος για τη μία καθοριστική εξέταση

Ως σημαντικότερο πρόβλημα του σημερινού συστήματος εισαγωγής αναδεικνύεται το άγχος που προκαλεί η μία καθοριστική εξέταση, το οποίο συγκεντρώνει το 53,6% των απαντήσεων. Ακολουθούν η πίεση που κορυφώνεται στη Γ΄ Λυκείου, με 22,6%, και ο περιορισμένος ρόλος της Α΄ και Β΄ Λυκείου στη διαδικασία εισαγωγής, με 17%.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός νέου συστήματος, το 82,9% θεωρεί απαραίτητη την κοινή ύλη, το 86,9% τις εξετάσεις την ίδια ημέρα σε πανελλαδικό επίπεδο και το 84,4% τα κοινά θέματα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η απαίτηση για αμεροληψία στη βαθμολόγηση, καθώς το 89,3% συμφωνεί ότι τα γραπτά θα πρέπει να διορθώνονται από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.

Επιπλέον, το 60,2% εκτιμά ότι η αξιολόγηση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου θα αποτελούσε πιο αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης, ενώ το 72,4% θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να περιορίσει το άγχος της μίας καθοριστικής εξέτασης.

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Χαμηλή ικανοποίηση για τη λειτουργία του σημερινού Λυκείου

Η έρευνα καταγράφει, παράλληλα, χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εκπαιδευτική λειτουργία του σημερινού Λυκείου. Μόλις το 24,8% των ερωτηθέντων δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 31,3% καθόλου ικανοποιημένο.

Ως σημαντικότερη προτεραιότητα για την αναβάθμιση του Λυκείου αναδεικνύεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης πληροφοριών, με ποσοστό 46,7%. Ακολουθεί η καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος, με 36,5%.

Για τη βελτίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα προτάσσουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (30,5%) και τη μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε να διατίθεται περισσότερος χρόνος για κατανόηση και εμβάθυνση (29,8%). Ακολουθούν η καλύτερη στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (24,5%) και η ενίσχυση των εργαστηριακών και πρακτικών δραστηριοτήτων (22,5%).

Τα αποτελέσματα παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας ενώ συμμετείχε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

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Voucher φροντιστηριακής υποστήριξης

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η πρόσβαση των νέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα τις οικογένειες, καθώς συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές της νέας γενιάς. Επισήμανε, παράλληλα, ότι η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η αμεροληψία και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΕΑ Νίκος Γρέντζελος, ο οποίος παρέστη στο συνέδριο, αναφέρθηκε στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο των φροντιστηρίων, αλλά και στις επαγγελματικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ άλλων, πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένου προγράμματος voucher φροντιστηριακής υποστήριξης για οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ Γιάννης Βαφειαδάκης υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν η ψηφιακή μετάβαση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ανθρώπινης σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της ΟΕΦΕ, ενώ έγινε και αναδρομή στην ιστορική διαδρομή των φροντιστηρίων στην Ελλάδα.

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Ολόκληρη η έρευνα της Opinion Poll