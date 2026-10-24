 Αλλαγή ώρας: Μία ώρα πίσω τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής - iefimerida.gr
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Αλλαγή ώρας: Μία ώρα πίσω τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής

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Αλλαγή ώρας / shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και η αλλαγή στη θερινή, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..».

Απόψε το βράδυ λοιπόν, κερδίζουμε μία ώρα ύπνου!

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