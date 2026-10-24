Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής -Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω - iefimerida.gr

Η αλλαγή ώρας έφτασε και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου καλούμαστε να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω για να δείξουν 03:00 και να... κερδίσουμε μία ώρα ύπνο.

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Έτσι, ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η Ελλάδα επιστρέφει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή UTC+2.

Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επανέλθει την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαρτίου.

Γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται τα ξημερώματα

Η επιλογή των πρώτων πρωινών ωρών για την αλλαγή δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για χρονικό διάστημα όπου η δραστηριότητα των πολιτών και η λειτουργία των υπηρεσιών και επιχειρήσεων είναι περιορισμένη.

Έτσι, περιορίζονται οι πρακτικές επιπτώσεις από τη μεταβολή της ώρας στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στα ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με ωράρια.

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού συστήματος για την εναλλαγή θερινής και χειμερινής ώρας.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σημαίνει ότι η νύχτα της αλλαγής θα έχει μία επιπλέον ώρα.

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Έπειτα, η δύση του ηλίου θα έρχεται νωρίτερα τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα να νυχτώνει πιο γρήγορα.

