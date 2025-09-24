Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, σε χειμερινή - iefimerida.gr

Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και σύντομα τα ρολόγια μας θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα επιστρέψουν στις 03:00, δίνοντας μας μία ώρα επιπλέον ξεκούρασης. Η αλλαγή θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει πως όσοι ξυπνήσουν αργά την Κυριακή, θα δουν να έχει… περισσέψει μία ώρα στον ύπνο τους.

Γιατί γίνεται η αλλαγή ώρας την Κυριακή

Η αλλαγή ώρας επιλέγεται να εφαρμόζεται πάντα Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό και προκαλεί προσωρινή σύγχυση στον οργανισμό, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολο να προσαρμοστούμε όταν δεν υπάρχουν έντονες επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αλλαγή ώρας γίνεται δύο φορές τον χρόνο:

Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Η χειμερινή ώρα εφαρμόζεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Από την ενεργειακή κρίση στη σημερινή συνήθεια

Το μέτρο της αλλαγής ώρας υιοθετήθηκε τη δεκαετία του ’70, αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση του 1973. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτός μείωνε την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε την ίδια πρακτική.