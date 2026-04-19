Οι κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ελλάδα αλλάζουν τον χάρτη διακίνησης -Οι «Air couriers» και ο ρόλος της Ισπανίας - iefimerida.gr

Σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι διαδρομές που ακολουθούν οι διακινητές, διαπιστώνεται ότι αλλάζουν.

Το γεγονός αυτό αποτελεί συνέπεια των μεγάλων κατασχέσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Το iefimerida αναλύει αυτές τις αλλαγές ενώ θα ξεδιπλώσει και υποθέσεις που χειρίστηκαν τα στελέχη της Δίωξης.

Tα παραδοσιακά δρομολόγια για να φτάσουν οι ποσότητες των ναρκωτικών στη χώρα μας, ήταν τα εξής:

Κύριος προμηθευτής κάνναβης για την Ελλάδα ήταν η Αλβανία (σημειώνεται πως οι πολλές κατασχέσεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα επέφεραν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια) και για την κοκαΐνη χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το 2019 έπειτα από εμπορικές συμφωνίες, ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Ελλάδα που αφορούσαν μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης από την Λατινική Αμερική απευθείας στη χώρα μας, είχαν ως συνέπεια την κατά κόρον αύξηση των κατασχέσεων ποσοτήτων κοκαΐνης στα δύο βασικά λιμάνια μας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Το «Φαινόμενο του υδροστρώματος»

Πλέον ωστόσο παρατηρείται το «φαινόμενο του υδροστρώματος» το λεγόμενο «waterbed phenomenon» .

Τι σημαίνει αυτό για τις διωκτικές αρχές;

Πρόκειται για την διαρκή πίεση που ασκούν οι διωκτικές αρχές σε παραδοσιακά σημεία εισόδου των ναρκωτικών όπως το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, η οποία ναι μεν έφερε σημαντικές αλλαγές, ωστόσο δεν εξάλειψε το μεγάλο πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Αντιθέτως το μετατόπισε σε άλλα σημεία και λιμάνια όπως αυτό της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, καθώς και σε αεροδρόμια όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Έτσι, τα ναρκωτικά δεν έρχονται απευθείας στην Ελλάδα μόνο με εμπορευματοκιβώτια αλλά και μέσω άλλων διαμετακομιστικών κέντρων, μέσα σε φορτηγά διεθνών μεταφορών και μέσω «air couriers».

Οι «Air couriers»

Οι «air couriers» στην γλώσσα της Δίωξης, δεν είναι άλλοι από τους αεροπορικούς επιβάτες που αποκρύπτουν στις αποσκευές τους ναρκωτικά, ή καταπίνουν τα λεγόμενα «αβγά» συσκευασίες που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους την ζωή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στις 17 Αυγούστου 2025 με την σύλληψη ατόμου στο αεροδρόμιο «Ελ Βενιζέλος», από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών αερολιμένα της ΔΑΟΕ, ο οποίος έκανε την διαδρομή Σάο Πάολο -Παρίσι -Αθήνα μεταφέροντας 100 αβγά στο στομάχι του με κοκαΐνη, συνολικού βάρους ενός κιλού.

Ο ρόλος της Ισπανίας

Όπως προαναφέρθηκε η κάνναβη (κατεργασμένη και ακατέργαστη) που παραδοσιακά εισαγόταν στην χώρα μας από την Αλβανία και η κοκαΐνη απευθείας από λατινική Αμερική , πλέον εισάγονται από την Ισπανία η οποία αποτελεί χώρα transit (για τη διακίνηση ναρκωτικών) για όλη την Ευρώπη.

Κάποιες από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η Δίωξη τους τελευταίους μήνες είναι οι παρακάτω:

Στις 28 Αυγούστου 2025 όταν εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κυρίως Κοκαΐνης από Ισπανία. Οι αρχές προχώρησαν σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά τις οποίες συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης στην χώρα μας και τρία στη Γερμανία ενώ κατασχέθηκε ποσότητα 300 κιλών κοκαΐνης.

Στις 14/11/2025 εντοπίστηκε φορτηγό που μετέφερε πάνω από 350 κιλά ακατέργαστης κάνναβης από την Ισπανία στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και συνελήφθη ο οδηγός -μεταφορέας, με καταγωγή από την Βουλγαρία.

Στα μέσα Μαρτίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά πέριξ της Πανεπιστημιούπολης, με τη Δίωξη να κατάσχει κοκαΐνη βάρους 26 κιλών και στις 7 Απριλίου κατασχέθηκαν 330 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 27 κιλά κοκαΐνη και 31 κιλά «σοκολάτας» , ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις τα ναρκωτικά ήρθαν επίσης από την Ισπανία στην χώρα μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν φτάσει το τελευταίο διάστημα στη Δίωξη Ναρκωτικών.

Πιο πρόσφατη κατάσχεση είναι αυτή στις 16 Απριλίου με την σύλληψη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα», στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης είχαν την πληροφορία ότι ένα μεγάλο φορτίο κοκαΐνης είχε έρθει από την Ισπανία και τελικά προχώρησαν στην κατάσχεση 27 κιλών κοκαΐνης.

Σε αυτή την υπόθεση ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε στους αξιωματικούς που χειρίστηκαν τις έρευνες, η έντονη οσμή πετρελαίου που είχαν τα πακέτα στα οποία είχαν τοποθετηθεί οι ναρκωτικές ουσίες. Αυτή η οσμή τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως η κρύπτη που έχουν δημιουργήσει οι διακινητές να είναι κοντά στη δεξαμενή καυσίμων του φορτηγού που μεταφέρθηκαν τα ναρκωτικά.

Επίσης είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε τρεις κατασχέσεις μέσα σε δύο μήνες από Μάρτιο έως Απρίλιο, οι ποσότητες είναι σχεδόν ισοβαρείς (πρόκειται γι αυτές που αναλύθηκαν παραπάνω).

Μεταξύ 25 και 27 κιλών, κάτι που ίσως να δηλώνει ότι οι κρύπτες έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα.

Η αποστολή ναρκωτικών με ταχυδρομικά δέματα

Στο πλαίσιο του φαινομένου «waterbed», εντοπίζεται μία ακόμα νέα τάση εισαγωγής ναρκωτικών, κυρίως από την εποχή covid και μετά. Ποια είναι αυτή; Η αποστολή τους μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει φυσική επαφή του διακινητή με τον αγοραστή.

Οι αγοραστές τις περισσότερες φορές δημιουργούν Fake accounts, χρησιμοποιούν πακιστανικά τηλέφωνα, ψεύτικά ονόματα και e mail, σε μία προσπάθεια να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους.

Μεταξύ των μέτρων προφύλαξης που λαμβάνουν, είναι οι πολλές αλλαγές στα ραντεβού για την παραλαβή του εκάστοτε ταχυδρομικού δέματος, καθώς και η μη παραλαβή του με την πρώτη φορά.

Λόγω του γεγονότος ότι οι αποστολές ταχυδρομικών δεμάτων είναι χιλιάδες, τα τελωνεία δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν όλο τον όγκο των αποστολών. Αυτή είναι και η …. «αχίλλειος πτέρνα» , αφού δίνεται το ατού στα κυκλώματα ναρκωτικών να έχουν μεγάλο ποσοστό επιτυχημένων αποστολών χωρίς να τα ανιχνεύσουν οι αρχές τις διακινούμενες ουσίες.

Όπως εξηγούσαν αρμόδια στελέχη της Δίωξης, αυτός ο τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών είναι ένας ασφαλής και επικερδής, αφού το ποσοστό ανίχνευσης τους είναι κάτω από 10% ενώ επιλέγονται μικρές αποστολές της τάξεως μέχρι 5 κιλά σε διάφορα είδη ναρκωτικών, ακόμα και για ναρκωτικά που είναι τελείως ξένα για την χώρα μας όπως το βούτυρο κάνναβης .

Ενδεικτικά παρατίθενται 3 χαρακτηριστικές υποθέσεις.

Ιανουάριος 2025: Δύο δέματα με ναρκωτικά που ήταν μάλιστα κρυμμένα μέσα σε παζλ. Η ποσότητα που κατασχέθηκε ήταν δύο κιλά κοκαΐνης και προοριζόταν για την Κύπρο εκεί όπου συνελήφθη ο 28χρονος αγοραστής.Φ

Μία ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση είναι η σύλληψη του υπαλλήλου της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού, στις 6 Απριλίου, ο οποίος και πάλι μέσω ταχυδρομικών δεμάτων προερχόμενων από Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε ευρείας γκάμας ναρκωτικά συμπεριλαμβανομένων και συσκευών ατμίσματος με υγρή κάνναβη.

Ιδιαιτέρως σημαντική θεωρείται η κατάσχεση δέματος από την Αμερική που περιείχε 2 κιλά skunk και τη σύλληψη 27χρονου στο σπίτι του οποίου βρέθηκε βούτυρο κάνναβης βάρους ενός κιλού, κάτι το οποίο βλέπουν για πρώτη φορά ακόμα και οι έμπειροι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών.