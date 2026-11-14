Άλιμος: Συνελήφθη για διακίνηση αναβολικών -Κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και 625 φυσίγγια

Στη σύλληψη 46χρονου που διακινούσε παράνομα αναβολικές ουσίες, προχώρησαν οι αρχές την Πέμπτη στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία μετά από πληροφορίες για διακίνηση αναβολικών ουσιών από τον 46χρονο στην περιοχή του Αλίμου μέσω social media ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και σε κατάστημα κατασχέθηκαν:

721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες,

625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

7 αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης και

σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων και περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.