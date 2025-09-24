Άλιμος: Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτης μοτοσικλέτας κατέληξε σε σύλληψη 21χρονου - iefimerida.gr

Ένα περιστατικό αστυνομικού ελέγχου κατέληξε σε σύλληψη τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Άλιμο.

Λίγο μετά τη 1:00, στη διασταύρωση των οδών Πυρρώνoς και Βουλιαγμένης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. θεώρησαν ύποπτη μια μοτοσικλέτα και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν. Οι επιβαίνοντες δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, κατευθυνόμενοι προς την οδό Κουμουνδούρου, όπου το δίκυκλο προσέκρουσε σε νησίδα.

Στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 21χρονο Έλληνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων.