Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που διαρρήκτες φεύγουν από σπίτι με δύο χρηματοκιβώτια -Η έρευνα της Ασφάλειας Αλίμου - iefimerida.gr

Είναι η στιγμή που οι δύο διαρρήκτες, βγαίνουν από το διαμέρισμα που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν διαρρήξει.

Τα στελέχη της ασφάλειας Αλιμου, μπόρεσαν, μετά την επ αυτοφώρω σύλληψη τους από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ, να ταυτοποιήσουν ακόμα μία «χρυση» διάρρηξη στη περιοχή της Γλυφαδας.

Στο αποκλειστικό βίντεο του Iefimerida.gr, έχουν καταγραφεί βγαίνουν από το διαμέρισμα του Αλίμου, κρατώντας δύο χρηματοκιβώτια διαστάσεων 20χ50.

Ο ένας στην πλάτη του έχει και ένα σακίδιο που είχε τοποθετήσει κλοπιμαία.



Πρόκειται για κοσμήματα, ενώ στην κατοχή του είχε και δύο κατσαβίδια, ένα καλέμι και ένα μεταλλικό εργαλείο το οποίο προσομοίαζε με στυλό και χρησιμοποιείται για θραύση γυαλιών



Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βλέπει έβλεπε σε live μετάδοση την διάρρηξη μέσα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να καλέσει την αστυνομία.



Είναι χαρακτηριστικό πως οι έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλιμου, από την μπλούζα που φορούσε ο ένας από τους δύο διαρρήκτες, μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν ακόμα μία υπόθεση διάρρηξης που είχε γράψει το πρωί το Iefimerida στην περιοχή της γλυφάδας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, έχει καταγραφεί η στιγμή που στο σημείο φτάνουν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, με τους διαρρήκτες να προσπαθούν να διαφύγουν.

Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 30 ετών , φέρονται να δήλωσαν ότι έχουν καταγωγή από την Κούβα και το Περού αντίστοιχα ενώ Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων και ο άλλος για τις φυλακές Κορυδαλλού.