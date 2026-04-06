Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι -Ανασύρθηκε νεκρός - iefimerida.gr

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το συμβάν έγινε στην περιοχή Σχοινάς, όταν ο άνδρας έπεσε με το όχημά του στο κανάλι.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες για την επιχείρηση ανάσυρσής του, μαζί με την ομάδα ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ, η οποία συνέδραμε στις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ.