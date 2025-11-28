 Αλβανοί γιόρτασαν στην πλατεία Συντάγματος την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία [βίντεο] - iefimerida.gr
Αλβανοί γιόρτασαν στην πλατεία Συντάγματος την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία [βίντεο]

Αλβανοί γιόρτασαν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της πατρίδας τους στο Σύνταγμα
Αλβανοί πολίτες γιόρτασαν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της πατρίδας τους στην πλατεία Συντάγματος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας γιόρτασαν Αλβανοί που βρίσκονται στην Ελλάδα σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσει, με αρκετούς να κρατάνε ή να φοράνε στην πλάτη σημαίες της Αλβανίας.

Πρόκειται για την ημέρα που είναι γνωστή και ως γιορτή της σημαίας, κατά την οποία τιμάται η ανεξαρτησία της χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Νωρίτερα, ορισμένοι που κινήθηκαν σε δρόμους στο κέντρο της πρωτεύουσας κόρναραν και ανέμιζαν σημαίες, θέλοντας να δώσουν έναν πιο πανηγυρικό τόνο στη γιορτή που στήθηκε.

Η Αλβανία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.

