Ακυρώθηκε η προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό της Αιγιαλείας -«Ομοφοβικές αντιδράσεις ισχνής μειοψηφίας» καταγγέλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου - iefimerida.gr

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για την Κυριακή προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα» στον οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας.



Όπως καταγγέλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, η ακύρωση έρχεται μετά από «ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας».



Η ανακοίνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου



«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας "Αρκουδότρυπα", η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».