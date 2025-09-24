Ακυρώθηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Χίος» -Κινητοποιήσεις μετά τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη - iefimerida.gr

Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος﻿» από Πειραιά για Ρόδο, μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναυτεργάτη.

Η τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν ο άτυχος νεαρός καθαριστής μηχανής εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε ταχύτατα στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη συντριβή και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου τους, «παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση.

«Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη» αναφέρουν.

Η ανακοίνωση της Blue Star

Απεργειακές κινητοποιήσεις λόγω του εργατικού δυστυχήματος

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Παράλληλα, καλούν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Η ΠΕΝΕΝ σε ανακοίνωσή της που συμμετέχει με 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο πλοίο καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκείς ελέγχους, ενώ η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Ποιος ήταν ο 20χρονος Τάσος που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο πλοίο που εργαζόταν

Ο Τάσος, ένας νεαρός μόλις 20 χρονών, ήταν ένα παιδί που από την εφηβική του ηλικία ήθελε να ασχοληθεί με το ναυτικό, γιατί αγαπούσε τη θάλασσα, όπως και ο μεγάλος του αδερφός.



Ο αδόκητος θάνατός του βύθισε στο πένθος όχι μόνο τη μεγάλη οικογένεια των ναυτικών αλλά και τους κατοίκους της Δροσιάς Ευβοίας, εκεί απ’ όπου καταγόταν.

«Μαζί με τον αδερφό του ακολούθησαν τη δουλειά στη θάλασσα. Αυτό ήθελαν. Η οικογένειά του, μια οικογένεια πάρα πολύ καλή. Ευγενικοί όλοι, με το χαμόγελο, και φιλόξενοι. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ ικανή οικογένεια» είπε στο iefimerida.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής, Κώστας Καρβούνης, που γνωρίζει την οικογένεια.

Ο 20χρονος βρισκόταν στην εταιρία μόλις 15 ημέρες.

«Ο σκοπός αυτών των πορτών είναι η ασφάλεια σχετικά με τα ύδατα»



Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Βάλλη, πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, ο οποίος μίλησε στο iefimerida.gr, πιθανόν ο νεαρός ναυτικός να προσπάθησε να περάσει ενώ η πόρτα έκλεινε, και να εγκλωβίστηκε.

«Αυτές αυτές οι πόρτες έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε σε πιθανή εισροή υδάτων να κλείσουν για να μη βουλιάξει το πλοίο. Αυτές οι πόρτες, μόλις δοθεί εντολή να ανοίξουν ή να κλείσουν, δεν σταματούν σε κανένα εμπόδιο και τερματίζουν την κίνησή τους. Λειτουργούν με μπουκάλες που ασκούν πίεση και μπορούν να κόψουν ή να συνθλίψουν οτιδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Γιατί ο κύριος σκοπός τους είναι η ασφάλεια σχετικά με τα ύδατα σε ένα πλοίο. Είναι σχεδιασμένες για να σφραγίζουν και να αποτρέπουν τη βύθιση του πλοίου σε περίπτωση εισροής νερού».