Φουλ η ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκη-Σποράδες: Στο 100% οι πληρότητες, «βουλιάζει» η Σκόπελος - iefimerida.gr

«Βουλιάζει» από κόσμο η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες Σποράδες, με τις πληρότητες στα δρομολόγια των ημερών αιχμής του Αυγούστου να φτάνουν το 100%.

Η Σκόπελος αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε μεγάλο «πρωταγωνιστή» στις επιλογές των ταξιδιωτών.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ναυτιλιακός πράκτορας της SeaJets στη Βόρεια Ελλάδα, Χάρης Καραχαρίσης, αναφέρει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται μέσα στον Αύγουστο είναι ιδιαίτερα θετική, με τους Βορειοελλαδίτες να επιλέγουν μαζικά τις Σποράδες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως επισημαίνει, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση της βαλκανικής αγοράς, η οποία, σύμφωνα με εκτίμηση, μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 50%.

100% πληρότητα στις ημέρες αιχμής για Σποράδες

Το τριήμερο από την 1η Αυγούστου η πληρότητα στα δρομολόγια της γραμμής έφτασε το 100%, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και από τις 7 έως τις 10 του μήνα.

Πρόκειται ουσιαστικά για ημέρες κατά τις οποίες η ζήτηση «χτύπησε κόκκινο», με τις διαθέσιμες θέσεις να καλύπτονται πλήρως και τους ταξιδιώτες να σπεύδουν να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους προς τις Σποράδες, όπως σημειώνει ο ίδιος.

Αντίθετα, η κίνηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη ακριβώς γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο. Στις 14 Αυγούστου η πληρότητα διαμορφώνεται περίπου στο 60%, ενώ στις 15 Αυγούστου υποχωρεί στο 50%.

Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει ο κ. Καραχαρίσης, η κάμψη αυτή είναι προσωρινή, μιας και από τις 17 Αυγούστου η πληρότητα επιστρέφει στο 100%, ενώ για το υπόλοιπο του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα περίπου 50%-60%.

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Οι ταξιδιώτες «ψηφίζουν» Σκόπελο

Ανάμεσα στους τρεις προορισμούς της γραμμής, η Σκόπελος φαίνεται να κερδίζει και φέτος τη «μάχη» των προτιμήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Καραχαρίση, η ζήτηση για τη Σκόπελο είναι περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με τη Σκιάθο και την Αλόννησο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη.

Η προτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο τις ημέρες αιχμής, αλλά αποτυπώνεται συνολικά στην κίνηση της γραμμής κατά τη φετινή θερινή περίοδο, όπως διευκρινίζει.

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Πολύ καλή ήταν η εικόνα και τον Ιούλιο, και, σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα οι πληρότητες στην ακτοπλοϊκή σύνδεση έφτασαν το 100%, ενώ ο μέσος όρος για ολόκληρο τον μήνα διαμορφώθηκε περίπου στο 80%.

Έως 7 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σποράδων ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου και θα συνεχιστεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ταξιδιώτες από τη βόρεια Ελλάδα να μετακινούνται απευθείας προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο.

Η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων πραγματοποιείται πέντε φορές την εβδομάδα, με το ταχύπλοο Speedrunner Jet της SeaJets να προσεγγίζει φέτος τόσο τη Γλώσσα Σκοπέλου όσο και τη Χώρα Σκοπέλου, διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 07:00 και κάθε Πέμπτη στις 08:30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή.

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Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά για τη Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για τη Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόννησο.

Σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το βασικό εισιτήριο (απλής μετάβασης) διαμορφώνεται στα 36,70 ευρώ για τη Σκιάθο, στα 40,30 ευρώ για τη Σκόπελο και στα 48 ευρώ για την Αλόννησο, ενώ διατίθενται και θέσεις αριθμημένου καθίσματος, business και VIP κατηγορίας.

Για τη μεταφορά Ι.Χ. οι τιμές κυμαίνονται από 83,30 έως 107,10 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται έκπτωση 50%.

Σημειώνεται ότι και η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση εξασφαλίστηκε μέσω κρατικής χρηματοδότησης ύψους 3,41 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

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«Η λειτουργία της γραμμής αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των κατοίκων των νησιών όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς ενισχύει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες και διευκολύνει την πρόσβαση στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο», υπογραμμίζει ο κ. Καραχαρίσης. Παράλληλα, εκφράζει την ευχή οι διαδικασίες για τη δρομολόγηση της γραμμής να ολοκληρώνονται νωρίτερα, ιδανικά από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε χρονιάς, ώστε ταξιδιώτες και επαγγελματίες να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις διακοπές τους, χωρίς την αβεβαιότητα και την πίεση της τελευταίας στιγμής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ